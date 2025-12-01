Monden

Persoana care a marcat-o pe Carmen Tănase. O boschetară pe care a ajutat-o 15 ani

Persoana care a marcat-o pe Carmen Tănase. O boschetară pe care a ajutat-o 15 ani
Actrița Carmen Tănase a povestit la un podcast că o persoană care a marcat-o este o femeie a străzii pe care a ajutat-o timp de 15 ani. De altfel, artista spune că aceasta a fost o persoană importantă în viața ei.

Carmen Tănase nu se dă înapoi de la a da o mână de ajutor

Cunoscută pentru faptul că iubește animalele, artista nu se dă înapoi nici câne e vorba de oameni. ”A fost importantă în viața mea. O boschetară, care a fost ani și ani de zile unde era Romarta Copiilor. Ani de zile a fost acolo, mai mult de 15 ani. Avea un cățel tot timpul cu ea. Și ea stătea în stradă.

Și ce făcea ea toată ziua? Avea caiete, i-am luat și eu caiete studențești și avea niște rubrici așa cu pixul făcute. Și erau pline cu cifre. Și eu îi dădeam bani pentru mâncare și pentru cățel și avea foarte mare grijă de cățel. Ea avea ce îmbrăca sau nu, dar cățelul acela era foarte înfofolit tot timpul”, a explicat actrița.

În cele din urmă, Carmen Tănase a întrebat-o ce are în caiete. ”Și am întrebat-o ce ai în caietele astea, ca înnebunesc, că de ani de zile tu umpli caiete cu cifre. ce sunt cifrele astea? și crezi că mi-a spus?

Fac variante ca să câștig la loto. Și am întrebat-o ce a fost în viața ei. Fusese inginer. O poveste mare de viață, am stat vreo trei ore de vorbă cu ea în ger și am vorbit. Mare poveste de viață. Și a zis așa: pe mine nu m-a ascultat nimeni niciodată”, a mai povestit artista.

I-ar fi dat potul cel mare actriței

Ca să se recompenseze față de ea, femeia străzii a găsit și modalitatea. ”Vorbea destul de greu după atâția ani de zile în frig, îți dai seama cum era și puțin dusă din cauza vieții pe care a dus-o. Și mi-a zis: dacă eu găsesc combinația miraculoasă ți-o dau ție. A murit!”, a încheiat Carmen Tănase.

