Când a devenit obligatoriu hijabul în Iran. Femeile care se opun riscă închisoarea

După Revoluția Islamică din 1979, Iranul a introdus unele dintre cele mai restrictive norme de îmbrăcăminte pentru femei din lume. Purtarea hijabului a fost transformată dintr‑un cod social în lege, parte a unei politici de stat menite să definească identitatea Republicii Islamice ca o societate guvernată de interpretarea strictă a Sharia, potrivit Hrw.org.

Imediat după victoria revoluționară, liderii clericali, sub conducerea ayatollahului Ruhollah Khomeini, au introdus directive privind purtarea modestă a vestimentației pentru femei în instituțiile statului.

Inițial, aceste reguli au fost aplicate treptat – la început pentru angajate în sectoare guvernamentale și în școli – dar în 1983 parlamentul iranian a adoptat legislația care a făcut hijabul obligatoriu pentru toate femeile și fetele de peste 9 ani, indiferent de religie sau cetățenie.

Textul adoptat în 1983 a fost înscris în Codul Penal Islamic al Iranului și a prevăzut sancțiuni pentru femeile care apăreau în spații publice fără a purta hijab adecvat. Legea a fost integrată ulterior în articolul 638 din Codul Penal, astfel încât femeile surprinse fără hijab pe stradă sau în locuri publice puteau fi trimise la închisoare pentru 10 zile până la două luni sau sancționate cu amendă.

În deceniile care au urmat, autoritățile au folosit diverse metode pentru a impune regulile, de la flagelare și detenție până la amenzi.

Un rol central în aplicarea acestor norme îl are bine cunoscuta „Patrulă de îndrumare” (Guidance Patrol), poliția morală a Iranului, succesoarea comitetelor religioase din anii 1980–1990. Patrulele se concentrează pe verificarea conformității vestimentației femeilor în spațiile publice și pot sancționa persoanele pentru încălcări ale codului de îmbrăcăminte.

În 2014, de exemplu, această unitate a raportat mii de interacțiuni cu femei pentru neconformare și avertismente, iar arestările și remiterile la secții de poliție au fost practicate frecvent în deceniile anterioare.

În ultimii ani, legislația privind hijabul a fost consolidată prin proiecte de lege care prevăd penalități mult mai severe decât cele tradiționale.

Parlamentul a aprobat în toamna anului 2024 un proiect denumit „Legea pentru protejarea familiei prin promovarea culturii castității și hijabului”, care include pedepse crescute pentru persoanele care apar în public neacoperite sau promovează neconformitatea – de la amenzi semnificative la interdicții de călătorie, interdicții de acces la servicii guvernamentale și, în unele cazuri, pedepse cu închisoarea de până la 15 ani pentru infracțiuni repetate.

Aceste prevederi intră în aplicare în contextul în care regimul încearcă să intensifice controlul asupra comportamentului social.

Rămâne important de menționat că aplicarea legii a variat. După moartea tinerei Mahsa Amini în 2022, în timpul unei arestări pentru o pretinsă încălcare a codului vestimentar, milioane de iranieni – în special femei – au ieșit în stradă pentru proteste sub sloganul „Woman, Life, Freedom”.

Această mișcare a dus la o creștere a actelor de nesupunere civilă și la scăderea strictă a aplicării în unele zone, deși legea în sine nu a fost abrogată și rămâne în vigoare în statul iranian.

În practică, fiecare femeie din Iran este obligată să poarte hijab (un văl acoperitor) în public, astfel încât părul și gâtul să fie complet acoperite. Costume care expun prea mult păr sau formele corpului pot fi considerate neconforme și pasibile de sancțiuni. Această regulă se aplică în spațiile publice, în instituții și la locul de muncă pentru femeile angajate.

Femeile care sunt surprinse fără hijab de mai multe ori pot fi amendate cu sume semnificative în monedă locală, pot primi interdicții de a călători în străinătate și, în cazuri de repetare, se pot confrunta cu pedepse mai grele, inclusiv închisoare. Legislația recentă prevede creșterea penalităților în funcție de numărul de încălcări și de „promovarea impropriei vestimentații”, fie în realitate, fie pe rețelele sociale.

Legea prevede restricții care pot afecta accesul la servicii publice, cum ar fi eliberarea sau reînnoirea pașapoartelor, permisele de conducere sau permisele de ieșire din țară, dacă o persoană nu plătește amenzile sau continuă să încalce normele. Aceasta transformă regimul de hijab nu doar într‑o regulă de vestimentație, ci într‑un instrument juridic care poate influența accesul la libertăți civile fundamentale.

Conform legislației, fetele încep să fie supuse cerinței hijabului de la o vârstă relativ tânără, de obicei de peste 9 ani, ceea ce reflectă intenția statului de a controla comportamentul social încă din copilărie.

Deși legea rămâne în vigoare, nivelul de aplicare fluctuează. În marile orașe precum Teheran, este vizibilă o rezistență tot mai mare, cu femei care aleg să nu poarte hijab în public și își exprimă opoziția în mod vizibil. În unele regiuni conservatoare, aplicarea este încă strictă, dar autoritățile au evitat, în anumite perioade, răspunsuri brutale pentru a preveni protestele de amploare.