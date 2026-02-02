Canale diplomatice în discuție: Iranul caută soluții pentru relația cu SUA

Iranul explorează mai multe căi diplomatice pentru a gestiona tensiunile cu Statele Unite, în contextul intensificării prezenței militare americane în regiune și al schimbului de mesaje indirecte între Teheran și Washington, potrivit declarațiilor purtătorului de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmaeil Baghaei, potrivit Reuters.

Oficialul a menționat că speră ca negocierile preliminare să producă rezultate concrete în perioada următoare.

Baghaei a explicat că anumite state din Orientul Mijlociu acționează ca mediatori, facilitând transmiterea mesajelor între cele două capitale. El a subliniat că autoritățile iraniene analizează cu atenție fiecare aspect al procesului diplomatic, pentru a stabili cum ar putea fi organizate eventualele discuții directe sau formale.

Potrivit acestuia, în acest moment discuțiile se află într-o fază de evaluare și decizie, fără ca detalii despre calendar sau conținut să fie publice.

Declarațiile au loc într-un context marcat de o consolidare vizibilă a forțelor americane în apropierea granițelor iraniene. În același timp, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat recent că Iranul se implică serios în discuții cu Washingtonul.

Mesajele vin după ce Ali Larijani, oficial iranian responsabil cu securitatea națională, a declarat pe rețelele de socializare că „s-au pus la punct aranjamente pentru negocieri”. Aceste semnale sugerează că ambele părți explorează canale indirecte, cu scopul de a evita escaladarea militară și de a reduce tensiunile.

Deși oficialii de la Teheran și Washington păstrează un ton precaut, procesul diplomatic pare să intre într-o etapă importantă. Implicarea mediatoriilor regionale indică o strategie atent planificată, care să mențină dialogul deschis și să prevină conflictele directe.

În urmă cu câteva zile, Șeful Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Ali Larijani, a anunțat că există „progrese” în stabilirea unui cadru de negociere cu Statele Unite, pe fondul tensiunilor crescând din regiune.