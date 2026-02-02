International

Canale diplomatice în discuție: Iranul caută soluții pentru relația cu SUA

Canale diplomatice în discuție: Iranul caută soluții pentru relația cu SUAIran / sursa foto: arhiva EVZ
Iranul explorează mai multe căi diplomatice pentru a gestiona tensiunile cu Statele Unite, în contextul intensificării prezenței militare americane în regiune și al schimbului de mesaje indirecte între Teheran și Washington, potrivit declarațiilor purtătorului de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmaeil Baghaei, potrivit Reuters.

Iranul caută soluții pentru relația cu SUA

Oficialul a menționat că speră ca negocierile preliminare să producă rezultate concrete în perioada următoare.

Baghaei a explicat că anumite state din Orientul Mijlociu acționează ca mediatori, facilitând transmiterea mesajelor între cele două capitale. El a subliniat că autoritățile iraniene analizează cu atenție fiecare aspect al procesului diplomatic, pentru a stabili cum ar putea fi organizate eventualele discuții directe sau formale.

Donald Trump, Ali Khamenei

Donald Trump, Ali Khamenei / sursa foto: arhiva EVZ

Potrivit acestuia, în acest moment discuțiile se află într-o fază de evaluare și decizie, fără ca detalii despre calendar sau conținut să fie publice.

Ce spune Donald Trump

Declarațiile au loc într-un context marcat de o consolidare vizibilă a forțelor americane în apropierea granițelor iraniene. În același timp, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat recent că Iranul se implică serios în discuții cu Washingtonul.

Iran. ian 2026

Iran. ian 2026 / sursa foto: captură video

Mesajele vin după ce Ali Larijani, oficial iranian responsabil cu securitatea națională, a declarat pe rețelele de socializare că „s-au pus la punct aranjamente pentru negocieri”. Aceste semnale sugerează că ambele părți explorează canale indirecte, cu scopul de a evita escaladarea militară și de a reduce tensiunile.

O etapă importantă

Deși oficialii de la Teheran și Washington păstrează un ton precaut, procesul diplomatic pare să intre într-o etapă importantă. Implicarea mediatoriilor regionale indică o strategie atent planificată, care să mențină dialogul deschis și să prevină conflictele directe.

În urmă cu câteva zile, Șeful Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, Ali Larijani, a anunțat că există „progrese” în stabilirea unui cadru de negociere cu Statele Unite, pe fondul tensiunilor crescând din regiune.

Proiecte speciale