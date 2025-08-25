International Canada sprijină garanțiile de securitate pentru Ucraina și nu exclude trupe de menținere a păcii







Canada susține garanțiile de securitate pentru Ucraina, iar premierul canadian Mark Carney nu exclude trimiterea de trupe de menținere a păcii, potrivit declarației acestuia de duminică, declarație făcută într-o vizită la Kiev, în cadrul discuțiilor cu președintele Volodimir Zelenski, relatează Reuters.

Carney, aflat în prima sa vizită în Ucraina de la preluarea mandatului în martie, a participat la o ceremonie în centrul Kievului pentru a marca Ziua Independenței Ucrainei, alături de Zelenski și trimisul special al lui Trump pentru Ucraina, Keith Kellogg. Premierul canadian a reafirmat sprijinul Canadei pentru solicitările Ucrainei privind garanțiile de securitate, afirmând că Ottawa nu exclude trimiterea de trupe.

„În opinia Canadei, nu este realist ca singura garanție de securitate să fie puterea forțelor armate ucrainene, care trebuie susținute și consolidate”, a declarat Carney într-o conferință de presă comună cu Zelenski.

Cei doi lideri au semnat un acord privind coproducția de drone, iar Carney a anunțat că Ucraina va primi peste 1 miliard de dolari canadieni dintr-un pachet de ajutor militar programat pentru luna viitoare. În cadrul ceremoniei, Zelenski i-a înmânat lui Kellogg o distincție de stat.

Ucraina a raportat, de asemenea, atacuri nocturne asupra unei rafinării de petrol din regiunea Samara și asupra unei instalații de fracționare a gazelor din Ust-Luga.

Zelenski a comentat și articolul din „The Wall Street Journal” referitor la blocarea de către Pentagon a atacurilor cu rachete ATACMS asupra Rusiei, subliniind că Ucraina a utilizat propriile saale arme cu rază lungă de acțiune pentru a lovi ținte în interiorul Rusiei, fără a fi nevoie de aprobare din partea SUA.

„Lucrăm cu toții pentru a ne asigura că sfârșitul acestui război va însemna garantarea păcii pentru Ucraina, astfel încât nici războiul, nici amenințarea războiului să nu fie moștenite de copiii noștri”, a declarat Zelenski în fața mulțimii din Piața Sofia din Kiev.