Canada nu exclude o posibilă implicare militară în conflictul din Orientul Mijlociu

Tensiunile din Orientul Mijlociu continuă să crească după atacurile lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului, iar poziția luată de Canada față de această situație rămâne în evoluție, potrivit Global News.

Prim-ministrul canadian Mark Carney a declarat că Ottawa nu poate exclude complet o eventuală participare militară, deși, în acest moment, Canada nu este implicată direct în operațiunile militare.

Declarațiile au fost făcute în timpul unei conferințe de presă comune cu premierul australian Anthony Albanese, desfășurată la Canberra, în contextul vizitei oficiale a liderului canadian în Australia.

În conferința de presă, Mark Carney a afirmat că posibilitatea unei implicări militare a Canadei este, în acest moment, una ipotetică, însă evoluțiile rapide din regiune fac dificilă excluderea completă a unui astfel de scenariu.

„Nu se poate exclude categoric participarea”, a declarat premierul canadian, referindu-se la evoluția conflictului din Orientul Mijlociu.

Carney a subliniat că există o diferență clară între operațiunile militare lansate de Statele Unite și Israel și poziția actuală a Canadei. Potrivit acestuia, Ottawa nu a fost consultată înainte de aceste acțiuni și nu este parte a operațiunilor militare desfășurate.

„Vom fi alături de aliații noștri atunci când acest lucru are sens. Există o diferență între acțiunile ofensive care au fost și sunt întreprinse de Statele Unite și Israel, acțiuni realizate fără consultarea Canadei și a altor aliați, iar noi nu suntem parte a acestor operațiuni”, a declarat Carney.

Premierul a adăugat că guvernul canadian rămâne angajat în apărarea cetățenilor și a partenerilor internaționali.

„Vom apăra întotdeauna canadienii și vom fi alături de aliații noștri atunci când ni se va cere acest lucru.”

Anterior, Mark Carney a declarat că sprijină acțiunile Statelor Unite menite să împiedice Iranul să obțină arme nucleare, dar a precizat că Ottawa nu intenționează să se implice direct în conflictul militar.

„Canada sprijină acțiunile Statelor Unite pentru a împiedica Iranul să obțină o armă nucleară și pentru a preveni ca regimul să amenințe pacea și securitatea internațională”, a declarat premierul canadian într-o intervenție făcută în India.

Ulterior, în timpul vizitei din Australia, Carney a adoptat un ton mai rezervat, afirmând că situația actuală reflectă dificultățile sistemului internațional de a gestiona conflictele majore.

„Canada privește lumea așa cum este, nu așteaptă pasiv o lume pe care și-ar dori-o. Totuși, adoptăm această poziție cu regret, deoarece conflictul actual reprezintă un alt exemplu al eșecului ordinii internaționale”, a spus liderul canadian.

El a adăugat că există îngrijorări privind legalitatea acțiunilor militare recente.

„Se pare că aceste acțiuni sunt incompatibile cu dreptul internațional.”

Întrebat de jurnaliști dacă solicită un armistițiu în Iran, premierul canadian a afirmat că, înainte de orice discuție despre încetarea focului, este necesară reducerea tensiunilor și oprirea atacurilor asupra civililor.

Potrivit lui Carney, primul pas trebuie să fie „reducerea escaladării ostilităților și încetarea atacurilor asupra civililor și infrastructurii civile”.

Premierul canadian a reiterat totodată poziția guvernului său privind programul nuclear iranian.

„Este o situație foarte volatilă, extrem de complexă și devine tot mai complicată pe măsură ce trece timpul, dar susținem ferm principiul fundamental potrivit căruia Iranului nu trebuie să i se permită să dețină o armă nucleară”, a declarat el.

Mai mulți experți în politică externă au analizat declarațiile premierului canadian și modul în care acestea reflectă poziția diplomatică a guvernului de la Ottawa.

Fen Osler Hampson, profesor de relații internaționale la Universitatea Carleton, a declarat că liderul canadian încearcă să mențină o poziție echilibrată în contextul tensiunilor internaționale.

„Cu cât spui mai multe, cu atât îți întinzi singur o capcană în relația cu un președinte foarte imprevizibil”, a afirmat acesta, referindu-se la relația cu administrația americană.

Stephen Saideman, expert în domeniul apărării la aceeași universitate, consideră că declarațiile lui Carney reflectă și mesajele contradictorii venite din partea Washingtonului cu privire la obiectivele campaniei militare.

Analiștii spun că Ottawa ar putea fi supusă unor presiuni din partea Statelor Unite sau a unor state din Golful Persic pentru a contribui la operațiuni de securitate în regiune, în special pentru protejarea transporturilor de petrol.

În acest context, unii experți sugerează că aliații ar putea solicita sprijin naval din partea Canadei pentru escortarea petrolierelor care traversează Strâmtoarea Ormuz, o rută esențială pentru aprovizionarea globală cu energie.

Pe de altă parte, alți specialiști consideră că resursele militare limitate ale Canadei și riscurile ridicate din regiune ar putea determina guvernul canadian să evite implicarea directă în operațiuni militare.

Conflictul din Orientul Mijlociu continuă să evolueze, iar poziția Canadei ar putea depinde de evoluțiile diplomatice și militare din perioada următoare