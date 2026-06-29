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Canada, calificare istorică după 1-0 cu Africa de Sud

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Canada, calificare istorică după 1-0 cu Africa de SudCanada fotbal suporteri / sursa foto: captura video
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Din cuprinsul articolului

Echipa națională a Canadei a obținut duminică seara o calificare istorică la Cupa Mondială, după ce a învins selecționata Africii de Sud cu scorul de 1-0, potrivit FIFA.

Canada, calificare istorică

Partida s-a disputat la Los Angeles și a fost marcată de o rezistență îndârjită a sud-africanilor, care au fost eliminați abia în ultimele secunde ale timpului regulamentar.

Sud-africanii au început mai curajos și au creat prima ocazie importantă încă din minutul 6, prin șutul lui Mokoena. Canada a răspuns prompt: Jonathan David a trimis mingea pe lângă poartă în minutul 17, iar cinci minute mai târziu portarul Ronwen Williams a intervenit decisiv la lovitura de cap a lui Cornelius.

Cea mai clară situație de gol din prima repriză a venit însă în minutul 44. Buchanan a șutat de la numai trei metri, Williams a respins, dar Bombito nu a reușit să profite de reluare.

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Penalty anulat de VAR

Chiar înainte de pauză, canadienii au reclamat un penalty la un duel între Mudau și Laryea, însă arbitrul portughez Joao Pedro Pinheiro a respins apelul după consultarea cu VAR.

Repriza a doua a fost mult mai echilibrată și săracă în ocazii clare. Canada a dominat posesia, dar a reușit cu greu să pericliteze poarta apărată cu autoritate de Williams.

În minutul 72, Oluwaseyi s-a aflat singur cu portarul sud-african, însă a ratat imens. Patru minute mai târziu, Promise David a trimis mingea pe lângă bara porții.

Canada, golul victoriei în minutul 90+2

Când prelungirile păreau inevitabile, Canada a dat lovitura decisivă. În minutul 90+2, Eustaquio a profitat de o respingere greșită a apărării adverse și a înscris de la marginea careului, declanșând explozia de bucurie în tabăra nord-americană.

Cu acest succes, Canada devine prima reprezentantă a țării care ajunge în optimile Cupei Mondiale, un moment de referință pentru fotbalul nord-american.

Echipa antrenată de Jesse Marsch a demonstrat maturitate și putere mentală, reușind să învingă o formație sud-africană extrem de bine organizată defensiv, antrenată de Hugo Broos.

Formații:

Africa de Sud: R. Williams – Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba – Mokoena, Sithole – Maseko (Moremi 86), Mofokeng (Mbatha 46), Appollis – Makgopa (Rayners 86). Selecționer: Hugo Broos

Canada: Crepeau – A. Johnston, Bombito (Fougerolles 59), Cornelius, Laryea – Buchanan (A. Davies 75), Saliba (Sigur 59), Eustaquio, L. Millar (Shaffelburg 72) – Jonathan David, Oluwaseyi (Promise David 71). Selecționer: Jesse Marsch

Cartonașe galbene: Saliba 54, Sigur 67. Arbitru: Joao Pedro Pinheiro (Portugalia).

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