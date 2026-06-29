Canada, calificare istorică după 1-0 cu Africa de Sud
- Andrei Arvinte
- 29 iunie 2026, 06:31
Echipa națională a Canadei a obținut duminică seara o calificare istorică la Cupa Mondială, după ce a învins selecționata Africii de Sud cu scorul de 1-0, potrivit FIFA.
Canada, calificare istorică
Partida s-a disputat la Los Angeles și a fost marcată de o rezistență îndârjită a sud-africanilor, care au fost eliminați abia în ultimele secunde ale timpului regulamentar.
Sud-africanii au început mai curajos și au creat prima ocazie importantă încă din minutul 6, prin șutul lui Mokoena. Canada a răspuns prompt: Jonathan David a trimis mingea pe lângă poartă în minutul 17, iar cinci minute mai târziu portarul Ronwen Williams a intervenit decisiv la lovitura de cap a lui Cornelius.
Cea mai clară situație de gol din prima repriză a venit însă în minutul 44. Buchanan a șutat de la numai trei metri, Williams a respins, dar Bombito nu a reușit să profite de reluare.
Penalty anulat de VAR
Chiar înainte de pauză, canadienii au reclamat un penalty la un duel între Mudau și Laryea, însă arbitrul portughez Joao Pedro Pinheiro a respins apelul după consultarea cu VAR.
Repriza a doua a fost mult mai echilibrată și săracă în ocazii clare. Canada a dominat posesia, dar a reușit cu greu să pericliteze poarta apărată cu autoritate de Williams.
În minutul 72, Oluwaseyi s-a aflat singur cu portarul sud-african, însă a ratat imens. Patru minute mai târziu, Promise David a trimis mingea pe lângă bara porții.
Canada, golul victoriei în minutul 90+2
Când prelungirile păreau inevitabile, Canada a dat lovitura decisivă. În minutul 90+2, Eustaquio a profitat de o respingere greșită a apărării adverse și a înscris de la marginea careului, declanșând explozia de bucurie în tabăra nord-americană.
Cu acest succes, Canada devine prima reprezentantă a țării care ajunge în optimile Cupei Mondiale, un moment de referință pentru fotbalul nord-american.
Echipa antrenată de Jesse Marsch a demonstrat maturitate și putere mentală, reușind să învingă o formație sud-africană extrem de bine organizată defensiv, antrenată de Hugo Broos.
Formații:
Africa de Sud: R. Williams – Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba – Mokoena, Sithole – Maseko (Moremi 86), Mofokeng (Mbatha 46), Appollis – Makgopa (Rayners 86). Selecționer: Hugo Broos
Canada: Crepeau – A. Johnston, Bombito (Fougerolles 59), Cornelius, Laryea – Buchanan (A. Davies 75), Saliba (Sigur 59), Eustaquio, L. Millar (Shaffelburg 72) – Jonathan David, Oluwaseyi (Promise David 71). Selecționer: Jesse Marsch
Cartonașe galbene: Saliba 54, Sigur 67. Arbitru: Joao Pedro Pinheiro (Portugalia).