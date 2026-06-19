Canada a reușit o performanță memorabilă la turneul final pe care îl găzduiește alături de Statele Unite ale Americii și Mexic. Într-o partidă disputată pe stadionul BC Place din Vancouver, în cadrul Grupei B, reprezentativa nord-americană a învins categoric echipa Qatarului cu scorul de 6-0, după ce la pauză tabela arăta deja 3-0. Această victorie reprezintă primul succes din istoria participărilor Canadei la turneele finale mondiale și le asigură fotbaliștilor antrenați de Jesse Marsch prezența în faza șaisprezecimilor de finală.

Spectacolul din teren a fost completat de un moment statistic remarcabil oferit de atacantul Jonathan David, care a marcat o triplă. Acesta a devenit primul fotbalist care înscrie un hat-trick la o Cupă Mondială pe teren propriu, după performanța legendarului englez Geoff Hurst din finala ediției din 1966. Dincolo de cele trei reușite ale sale, pentru canadieni au mai punctat Cyle Larin, Nathan-Dylan Saliba și Mohamed Manai, acesta din urmă trimitând mingea în proprie poartă, pe fondul unei dispute în care oaspeții au primit două cartonașe roșii.

Uluitoarea eficiență a gazdelor în fața porții adverse confirmă forma excelentă prin care trece echipa în ultima perioadă. În ultimele 19 meciuri disputate, Canada a suferit un singur eșec, înregistrând în rest nouă victorii și nouă rezultate de egalitate.

Deși campioana Asiei a avut un început promisiunilor în ofensivă, ratând o ocazie importantă prin Edmilson Junior care nu a nimerit execuția din voleu din fața porții, inițiativa a fost preluată rapid de canadieni. Jonathan David a dat primul avertisment în minutul 7, când portarul advers a reușit să respingă voleul său trimis de la opt metri. Deschiderea scorului a venit în minutul 16, când Cyle Larin a urmărit excelent o minge respinsă în față de portar la un șut puternic al aceluiași David.

Diferența s-a majorat în minutul 29, în urma unei faze purtate de Buchanan, al cărui șut a ricoșat dintr-un fundaș qatarid direct la Jonathan David. Atacantul legitimat la Juventus a preluat și a trimis un voleu plasat la colțul scurt de la marginea careului de 12 metri.

Lovitura decisivă primită de Qatar a venit în minutul 31. Homam Ahmed a fost eliminat direct pentru un fault în postură de ultim apărător comis asupra lui Buchanan. Inițial, arbitrul central acordase lovitură de la unsprezece metri și un avertisment cu cartonaș galben, însă decizia a fost corectată după intervenția sistemului VAR, transformându-se în lovitură liberă și eliminare directă. Înainte de pauză, asediul canadian a continuat, iar după ratările semnate de Ali Ahmed și Buchanan, Jonathan David a realizat dubla în minutul 45+3, reluând în plasă o altă minge respinsă de portarul Abunada la lovitura de cap a lui Larin.

Partea a doua a confruntării de la Vancouver a început sub semnul unui moment extrem de tensionat. Mijlocașul Ismael Kone a suferit o fractură la piciorul stâng în urma unui duel dur la mijlocul terenului cu Madibo. Fotbalistul din Qatar a fost eliminat direct în minutul 54 pentru această intervenție, lăsându-și echipa în doar nouă jucători de câmp. Kone a primit îngrijiri medicale direct pe gazon timp de câteva minute, fiind sprijinit moral de colegii săi, și a părăsit terenul pe targă în aplauzele publicului, pe care l-a salutat la ieșirea spre vestiare.

În locul fotbalistului accidentat a fost introdus pe teren Nathan-Dylan Saliba. Jucătorul nou-intrat s-a evidențiat rapid în minutul 64, când a transformat impecabil o lovitură liberă de la aproximativ 20 de metri, dedicându-i imediat golul colegului său de la Sassuolo.

Cu o superioritate numerică de doi oameni, jocul a devenit complet dezechilibrat, atacurile Canadei desfășurându-se în valuri la poarta qataridă. Scorul a căpătat proporții de forfait în minutul 75, când Mohamed Manai a trimis nefericit mingea în propria poartă în încercarea de a degaja o centrare periculoasă expediată de Shaffelburg. Tabela a fost închisă definitiv în prelungiri, în minutul 90+2, când Jonathan David a trimis din opt metri direct sub bară, valorificând o pasă ideală venită de la Saliba și semnând astfel hat-trick-ul.

În urma acestui rezultat și după remiza înregistrată în prima rundă în fața Bosniei-Herțegovina (1-1), selecționata Canadei a urcat pe prima poziție în clasamentul Grupei B. Nord-americanii vor juca ultimul meci din grupă împotriva Elveției, programat pe data de 24 iunie, miza directă fiind câștigarea grupei.

De cealaltă parte, Qatar păstrează în mod paradoxal șanse matematice de calificare în faza următoare. Datorită punctului surprinzător obținut în prima etapă contra Elveției (1-1), campioana Asiei are nevoie obligatorie de o victorie în ultima etapă contra Bosniei-Herțegovina, meci care se va disputa tot pe data de 24 iunie.

Au marcat: Cyle Larin (16), Jonathan David (29, 45+3, 90+2), Nathan-Dylan Saliba (64), Mohamed Manai (autogol, 75). Stadion: Vancouver, BC Place Vancouver, Spectatori: 52.497. Competiție: Cupa Mondială 2026, Grupa B.

Echipele care au evoluat:

Canada: Maxime Crepeau - Alistair Johnston, Luc De Fougerolles (Jacob Shaffelburg, 71), Derek Cornelius (Moise Bombito, 46), Richmond Laryea - Tajon Buchanan (Niko Sigur, 83), Stephen Eustaquio (căpitan), Ismael Kone (Nathan-Dylan Saliba, 57), Ali Ahmed (Tani Oluwaseyi, 71) - Jonathan David, Cyle Larin. Selecționer: Jesse Marsch. Rezerve neutilizate: Dayne St. Clair, Owen Goodman - Joel Waterman, Alphonso Davies, Mathieu Choiniere, Liam Millar, Jonathan Osorio, Promise David, Jayden Nelson.

Qatar: Mahmoud Abunada - Ayoub Aloui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi (căpitan), Homam Ahmed - Jassem Gaber (Mohamed Manai, 46), Gueye Issa Laye - Edmilson Junior (Ahmed Fathy, 46; Lucas Mendes, 87), Assim Madibo, Akram Afif (Alhashmi Alhussein, 59) - Yusuf Abdurisag (Sultan Albrake, 40). Selecționer: Julen Lopetegui. Rezerve neutilizate: Salah Zakaria, Meshaal Barsham - Abdelaziz Hatim, Karim Boudiaf, Ahmed Alganehi, Ahmed Alaaeldin, Mohammed Muntari, Hasan Alhaydos, Almoez Ali, Tahsin Mohammed.

Arbitru central: Christian Garay; arbitri asistenți: Jose Retamal, Miguel Rocha (toți din Chile); al patrulea oficial: Kevin Ortega (Peru); arbitru asistent de rezervă: Michael Orue (Peru). Arbitru video: Juan Lara (Chile); arbitri asistenți video: Rodolpho Toski (Brazilia), Nicolas Gallo (Columbia). Cartonașe galbene: Cornelius (9), Fathy (62). Cartonașe roșii: Homam Ahmed (34), Madibo (54).