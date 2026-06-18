Naționala Elveției a obținut joi seară o victorie clară, scor 4-1, în fața Bosniei, în grupa B a Cupei Mondiale 2026, într-un meci disputat la Inglewood.

Prima parte a meciului a fost una echilibrată, dar fără reușite pe tabelă. Elvețienii au controlat posesia, însă au avut dificultăți în finalizare. Ndoye a avut prima ocazie importantă în minutul 10, iar tot el a șutat periculos în minutul 20, dar fără rezultat. La pauză, scorul a rămas 0-0.

În repriza secundă, Elveția a accelerat ritmul. Portarul bosniac Vasilj a intervenit decisiv în minutul 51, iar în minutul 63 a respins o lovitură de cap a lui Embolo. Bosnia a replicat prin șutul puternic al lui Dedić din minutul 67, apărat de Kobel.

Selecționerul Murat Yakin a schimbat decisiv cursul jocului prin introducerea lui Vargas și Manzambi. Acesta din urmă a deschis scorul în minutul 74. Bosnia a rămas în zece oameni după eliminarea lui Muharemović (minutul 80), iar finalul a fost controlat de elvețieni.

Vargas și Manzambi au majorat diferența în minutele 84 și 90, iar Bosnia a redus din diferență prin Mahmić în prelungiri (90+3). În minutul 90+5, Xhaka a transformat un penalty, stabilind scorul final.

Elveția se impune cu 4-1 și conduce grupa B, cu 4 puncte după două meciuri.