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Cupa Mondială 2026. Elveția a câștigat cu 4-1 în fața Bosniei, în grupa B

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Cupa Mondială 2026. Elveția a câștigat cu 4-1 în fața Bosniei, în grupa BSursa Foto: Facebook/ FIFA World Cup
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Din cuprinsul articolului

Naționala Elveției a obținut joi seară o victorie clară, scor 4-1, în fața Bosniei, în grupa B a Cupei Mondiale 2026, într-un meci disputat la Inglewood.

Prima repriză, control elvețian fără goluri

Prima parte a meciului a fost una echilibrată, dar fără reușite pe tabelă. Elvețienii au controlat posesia, însă au avut dificultăți în finalizare. Ndoye a avut prima ocazie importantă în minutul 10, iar tot el a șutat periculos în minutul 20, dar fără rezultat. La pauză, scorul a rămas 0-0.

Presiune crescută după pauză

În repriza secundă, Elveția a accelerat ritmul. Portarul bosniac Vasilj a intervenit decisiv în minutul 51, iar în minutul 63 a respins o lovitură de cap a lui Embolo. Bosnia a replicat prin șutul puternic al lui Dedić din minutul 67, apărat de Kobel.

Schimbările lui Yakin au decis meciul

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Selecționerul Murat Yakin a schimbat decisiv cursul jocului prin introducerea lui Vargas și Manzambi. Acesta din urmă a deschis scorul în minutul 74. Bosnia a rămas în zece oameni după eliminarea lui Muharemović (minutul 80), iar finalul a fost controlat de elvețieni.

Vargas și Manzambi au majorat diferența în minutele 84 și 90, iar Bosnia a redus din diferență prin Mahmić în prelungiri (90+3). În minutul 90+5, Xhaka a transformat un penalty, stabilind scorul final.

Elveția, lider în grupă

Elveția se impune cu 4-1 și conduce grupa B, cu 4 puncte după două meciuri.

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