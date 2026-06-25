Africa de Sud a reușit o performanță memorabilă la Cupa Mondială de fotbal 2026, asigurându-și prezența în șaisprezecimile de finală ale competiției. Într-o partidă decisivă disputată pe Monterrey Stadium din Mexic, africanii au învins Coreea de Sud cu scorul de 1-0, după ce la pauză tabela arăta un scor alb. Meciul a contat pentru ultima etapă din Grupa A a turneului final organizat în parteneriat de Mexic, Statele Unite și Canada.

Prin acest succes obținut la limită, echipa cunoscută sub numele de Bafana Bafana a bifat o premieră istorică, fiind pentru prima dată când reușește să treacă de faza grupelor la un turneu final mondial. Eroul serii a fost Thapelo Maseko, cel care a semnat golul victoriei în minutul 63.

Parcursul sud-africanilor la acest turneu părea compromis după meciul de debut. Echipa antrenată de Hugo Broos începuse catastrofal turneul final, înregistrând un eșec cu 0-2 în fața Mexicului, partidă în care a pierdut și doi jucători din cauza eliminărilor. Cu toate acestea, reprezentativa din Africa de Sud a crescut considerabil în joc de la o dispută la alta. După ce a smuls un rezultat de egalitate în fața Cehiei, echipa a completat redresarea printr-o victorie de răsunet împotriva Coreei de Sud.

De cealaltă parte, selecționata asiatică a intrat pe teren din postura de favorită și a început meciul în forță. Ocaziile nu au întârziat să apară pentru Războinicii Taegeuk. Încă din minutul 2, Modiba a salvat o situație extrem de periculoasă, blocând mingea trimisă cu capul de căpitanul Minjae Kim, în urma unui corner executat precis de Kangin Lee. Câteva minute mai târziu, în minutul 8, același Kangin Lee a semnat o nouă oportunitate, însă șutul său de la marginea suprafeței de pedeapsă a trecut peste poartă.

Africa de Sud a răspuns rapid și a început să pună în pericol defensiva adversă. Prima intenție a fost semnată de Mofokeng în minutul 6, urmat de o acțiune a lui Maseko în minutul 19, blocat de apărătorii asiatici chiar în careu. Un minut mai târziu, șutul expediat de Appollis a fost reținut fără mari probleme de portarul coreean.

Cea mai mare șansă a primei părți pentru africani a venit în minutul 30, când s-a înregistrat o dublă ocazie monumentală. Mbatha a trimis un șut puternic de la distanță, portarul Seunggyu Kim a reușit să respingă în față, dar Makgopa, pe fază, a reluat balonul direct în brațele aceluiași goalkeeper. Înainte de pauză, Maseko a mai încercat o execuție în minutul 39, dar mingea a trecut peste cadrul porții.

Partea secundă a menținut ritmul ridicat, cu Maseko în prim-plan. În minutul 51, atacantul a creat din nou panică în defensiva coreeană, fiind oprit de o intervenție salvatoare a lui Hanbeom Lee. Coreea de Sud a replicat prin Oh în minutul 61, însă lovitura sa de cap a fost interceptată sigur de Ronwen Williams.

Momentul decisiv al confruntării s-a petrecut în minutul 63. Maseko a primit o minge în zonă laterală, a pătruns și a trimis un șut la colțul scurt, mingea trecând printre picioarele lui Castrop și oprindu-se în plasă. Golul a declanșat fiesta în tabăra africană și a forțat Coreea de Sud să se arunce în atac.

Deși asiaticii au controlat posesia în ultima parte a meciului, aceștia nu au găsit nicio soluție pentru a desface defensiva extrem de compactă și bine organizată a africanilor. Coreenii au arătat lipsă de inspirație la construcție și la finalizare. Singura fază notabilă din tabăra lor în finalul de meci a fost un șut trimis de Seol în minutul 86, care însă nu a nimerit ținta.

Datorită acestui rezultat, Bafana Bafana se pregătește pentru faza eliminatorie, unde va juca în șaisprezecimi cu Canada. Meciul este programat duminică și se va disputa la Los Angeles. În schimb, situația Coreei de Sud devine complicată. Reprezentativa asiatică va trebui să aștepte deznodământul celorlalte grupe pentru a vedea dacă se va număra printre cele opt echipe norocoase de pe locul al treilea care merg mai departe.

Caseta tehnică a meciului:

Africa de Sud - Coreea de Sud 1-0 (0-0) A marcat: Thapelo Maseko (63). Monterrey, Monterrey Stadium: 51.243 spectatori. Cupa Mondială 2026 - Grupa A.

Africa de Sud: 1. Ronwen Williams (căpitan) - 20. Khuliso Mudau, 21. Ime Okon, 14. Mbekezeli Mbokazi, 6. Aubrey Modiba - 13. Sphephelo Sithole, 5. Thalente Mbatha - 12. Thapelo Maseko (15. Iqraam Rayners, 75), 10. Relebohile Mofokeng (23. Jayden Adams, 80), 7. Oswin Appollis (8. Tshepang Moremi, 62) - 17. Evidence Makgopa. Selecționer: Hugo Broos. Rezerve neutilizate: 16. Sipho Chaine, 22. Stuart Goss - 2. Tholo Matuludi, 3. Khulumani Ndamane, 18. Samukele Kabini, 19. Nkosinathi Sibisi, 24. Olwethu Makhanya, 26. Bradley Cross, 9. Lyle Foster, 25. Kamogelo Sebelebele.

Coreea de Sud: 1. Seunggyu Kim - 2. Hanbeom Lee, 4. Minjae Kim (căpitan; 16. Jinseob Park, 65), 3. Gihyuk Lee - 22. Youngwoo Seol, 6. Inbeom Hwang, 8. Seungho Paik (24. Jingyu Kim, 46), 13. Taeseok Lee (23. Jens Castrop, 46) - 19. Kangin Lee - 11. Hee Chan Hwang (7. Heung Min Son, 46), 18. Hyeongyu Oh (9. Guesung Cho, 74). Selecționer: Myung Bo Hong. Rezerve neutilizate: 12. Bumkeun Song, 21. Hyeonwoo Jo - 5. Taehyeon Kim, 14. Wije Cho, 15. Moonhwan Kim, 10. Jaesung Lee, 17. Junho Bae, 20. Hyunjun Yang, 25. Jisung Eom, 26. Donggyeong Lee.

Brigada de arbitri: Arbitru central: Facundo Tello; arbitri asistenți: Juan Pablo Belatti, Gabriel Chade (toți trei din Argentina); al patrulea oficial: Andres Rojas (Columbia); arbitru asistent de rezervă: Alexander Guzman (Columbia). Echipa din camera VAR: Arbitru video: Hernan Mastrangelo (Argentina); arbitri asistenți video: Nicolas Gallo (Columbia), Bastian Dankert (Germania).

Sancțiuni disciplinare: Cartonașe galbene au primit Modiba (72) și Cho (78).