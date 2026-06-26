Statele Unite ale Americii își conturează deja strategia pe termen lung în fotbalul mondial, analizând posibilitatea de a organiza o viitoare ediție a Cupei Mondiale, probabil cea din anul 2038, conform DPA.

Oficialii de la Washington consideră că țara dispune de toate resursele necesare pentru a gestiona chiar și un turneu extins la 64 de reprezentative naționale, o evoluție considerată probabilă în deceniile următoare.

Anunțul a fost făcut de Andrew Giuliani, directorul executiv al Grupului de lucru de la Casa Albă pentru Cupa Mondială din 2026. În contextul în care ediția din 2030 va fi împărțită între Europa, Africa și America de Sud, iar cea din 2034 va fi găzduită de Arabia Saudită, continentul nord-american ar putea deveni din nou eligibil pentru depunerea unei candidaturi peste exact 12 ani. Deși o decizie finală nu a fost încă adoptată, argumentele logistice plasează SUA în postura de favorită certă pentru o nouă atribuire.

Planurile privind viitorul fotbalistic de peste Ocean au fost deja analizate la cel mai înalt nivel administrativ. Andrew Giuliani a confirmat că ideea unei noi candidaturi a fost discutată direct cu președintele Donald Trump, dar și cu numeroși membri ai cabinetului guvernamental, existând un entuziasm real în acest sens.

Giuliani a declarat: „Am discutat acest lucru cu preşedintele Trump, cu mulţi dintre secretarii guvernului nostru, cred că nu este nicio ţară mai bine poziţionată pentru găzduirea Cupei Mondiale decât SUA şi eu cred că vedem acest lucru pe reţelele de socializare”.

Impactul pozitiv asupra fanilor din întreaga lume și infrastructura existentă sunt considerate avantaje majore în comparație cu alte state care aspiră la statutul de gazdă. Reacțiile din mediul online confirmă, de asemenea, percepția favorabilă asupra modului în care americanii organizează astfel de evenimente de anvergură.

„Eu cred că vedem că toţi fanii care interacţionează poate cu SUA pentru prima dată sau pentru prima dată după mult timp, că Statele Unite reprezintă o ţară care este cu adevărat primitoare şi că avem o infrastructură incredibilă”, a explicat Giuliani.

Unul dintre argumentele economice fundamentale în favoarea unei noi organizări americane este reprezentat de costurile reduse. Spre deosebire de alte națiuni care trebuie să investească sume colosale în stadioane noi și drumuri, SUA are deja rețeaua logistică complet funcțională.

„Avem stadioanele construite, deci pentru SUA, comparativ cu alte naţiuni gazdă, unde costă zeci şi zeci de miliarde de dolari, pe noi ne-au costat câteva miliarde”, a adăugat Giuliani.

Această bază materială solidă ar permite gestionarea fără probleme a unui format competițional mult mai mare, extins la 64 de selecționate, scenariu analizat tot mai des la nivelul structurilor de conducere ale fotbalului.

„Când te gândeşti că această Cupă Mondială ar putea la un moment dat să se extindă la 64 de echipe, eu cred că SUA poate să gestioneze acest lucru. Mai întâi vreau să mă asigur că vom trece de această Cupă Mondială la 19 iulie până ce vom face lansarea ofertei pentru ediţia din 2038 sau pentru altele, dar nu va fi nimic mai mulţumitor pentru cineva ca mine care a mers în calitate de copil de 8 ani la ediţia din 1994 să poată să vadă această revenire a turneului final în SUA din nou în următoarele decenii”, a mai explicat oficialul american.

În perioada premergătoare actualului turneu, organizațiile pentru drepturile omului au ridicat o serie de semne de întrebare legate de politicile de imigrație ale Washingtonului și impactul acestora asupra suporterilor din străinătate. Cu toate acestea, realitatea din teren a infirmat scenariile pesimiste, iar atmosfera din marile orașe s-a menținut la un nivel ridicat de ospitalitate.

Giuliani s-a arătat extrem de satisfăcut de modul în care au decurs primele săptămâni ale competiției actuale, amintind și de momentul istoric pe care țara sa îl traversează.

Giuliani a spus că este mulţumit de modul cum au decurs primele săptămâni, subliniind: „Este atât de minunat să vezi povestea de dragoste a lumii cu SUA la cea de-a 250-a sa aniversare. Este foarte mulţumitor”.

Prezența oficialilor de rang înalt la meciuri rămâne un subiect de interes major. Președintele FIFA, Gianni Infantino, a confirmat deja că Donald Trump intenționează să participe la marea finală programată pentru data de 19 iulie. Până în prezent, liderul de la Casa Albă nu a asistat de la fața locului la nicio partidă, iar echipa sa de comunicare păstrează discreția cu privire la programul oficial.

Întrebat dacă va face un anunț public clar înainte de meciul final, Andrew Giuliani a preferat să mențină o strategie bazată pe elementul surpriză, caracteristică stilului politic al liderului american.

„Vă voi spune un lucru despre şeful meu, cel de-al 47-lea preşedinte, pe care-l cunosc de aproape 30 de ani până la acest moment, lui îi place să lase lucrurile în aşteptare”, a confirmat Giuliani.

Această abordare calculată promite să țină publicul și presa în alertă până în ultimele momente ale actualei competiții.

„Îi place să te ţină în suspans. Deci, ceea ce voi spune oamenilor este să fie conectaţi şi vom vedea câteva surprize, sunt sigur”, a conchis oficialul.