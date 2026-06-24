Ambasadorul SUA, Darryl Nirenberg, a transmis un mesaj profund de apreciere la adresa poporului român, în cadrul recepției oficiale organizate cu ocazia Zilei Independenței SUA. Diplomatul american a evidențiat legătura strânsă dintre cele două națiuni și înțelegerea profundă pe care România o are față de valorile democratice, în contextul trecutului său istoric, notează Agerpres.

În cadrul discursului său, șeful misiunii diplomatice americane a subliniat că sacrificiile făcute pentru obținerea și păstrarea libertății rezonează puternic în rândul cetățenilor români. Parteneriatul strategic dintre cele două state se fundamentează tocmai pe aceste idealuri democratice comune.

„În România, moştenirea părinţilor noştri fondatori are o semnificaţie specială. Românii cunosc valoarea libertăţii şi preţul comunismului. Ştiţi că democraţia nu este un lucru de la sine înţeles. Aceasta trebuie reînnoită, transmisă mai departe şi apărată. Iar naţiunea noastră este mândră să facă acest lucru în parteneriat cu dumneavoastră”, a afirmat diplomatul.

Darryl Nirenberg a explicat că evenimentul organizat la București reprezintă un omagiu adus Statelor Unite ale Americii, dar și liderilor vizionari care au pus bazele acestei națiuni.

Ambasadorul a vorbit deschis despre conceptul de excepționalism american, precizând că acesta nu derivă dintr-o perfecțiune absolută a sistemului, ci din principiile fundamentale pe care a fost clădit statul transoceanic.

„America nu este excepţională pentru că este perfectă. Nu suntem perfecti. America este excepţională pentru că a fost fondată pe o idee excepţională: aceea ca libertatea aparţine fiecărei persoane, că guvernul este în slujba poporului şi că drepturile sunt protejate de lege, nu sunt acordate de guvern”, a precizat Darryl Nirenberg.

Evenimentul a avut și un moment emoționant, în care diplomatul a împărtășit publicului o poveste personală legată de rădăcinile sale și de parcursul familiei sale, care se intersectează cu istoria acestei regiuni a Europei.

„La aproximativ 140 de ani după emiterea Declaraţiei, bunicul meu a părăsit Europa de Est pentru a se stabili în America. Îmi imaginez cum trecea pe lângă Statuia Libertăţii, plin de nelinişte şi emoţie. În timp ce privea spre teritoriul noii sale case, nu şi-ar fi putut imagina niciodată că, într-o zi, va avea un nepot care se va întoarce în regiunea pe care tocmai o părăsise, în calitate de ambasador al Statelor Unite. Dar s-ar putea să nu fi fost surprins. Ne spunea adesea cum în America totul este posibil”, a spus Nirenberg.

În continuarea discursului, reprezentantul Washingtonului la București a amintit de rolul pe care Statele Unite l-au jucat pe parcursul ultimului secol la nivel global. El a evidențiat că resursele și influența americană au fost utilizate nu doar în scop defensiv, ci și pentru reconstrucția unor state care au fost inamice în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial. De asemenea, a punctat ajutorul constant oferit țărilor din blocul estic pentru a scăpa de regimul comunist, considerând această acțiune o continuare firească a viziunii părinților fondatori.

În final, ambasadorul a trecut în revistă pilonii pe care se sprijină cooperarea bilaterală actuală, menționând elementele culturale și sociale care unesc cele două societăți.

„Parteneriatul nostru se bazează pe valori comune, valori care îşi au rădăcinile în civilizaţia occidentală, dar care răsună mult dincolo de graniţele Occidentului: credinţa, familia, responsabilitatea personală şi convingerea că naţiunile sunt cele mai puternice, atunci când cetăţenii lor sunt liberi”, a subliniat diplomatul.