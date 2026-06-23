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Avertisment IGSU pentru părinți în perioada caniculei. Riscurile la care sunt expuși copiii lăsați în mașină

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Avertisment IGSU pentru părinți în perioada caniculei. Riscurile la care sunt expuși copiii lăsați în mașinăCopii în mașină. Sursă foto: magnific.com
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Din cuprinsul articolului

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis marți un avertisment privind riscurile la care sunt expuși copiii și animalele lăsate în autoturisme pe timpul temperaturilor ridicate. Mesajul autorităților vine după un caz petrecut în Franța, unde doi copii au fost găsiți fără viață într-o mașină, în condițiile unui episod de caniculă, iar circumstanțele tragediei sunt investigate de autorități.

IGSU atrage atenția asupra riscurilor provocate de temperaturile ridicate

Reprezentanții IGSU au transmis că incidentul din Franța readuce în atenție pericolele generate de temperaturile extreme în interiorul autovehiculelor.

„Potrivit informaţiilor apărute în mai multe articole de presă, un tragic eveniment s-a produs în Franţa, unde doi copii în vârstă de 2 şi 4 ani au fost găsiţi fără viaţă într-un autoturism. Acest caz readuce în atenţie un pericol major asociat temperaturilor ridicate, iar circumstanţele sunt în continuare în curs de investigare de către autorităţi", a transmis, marţi, IGSU.

Avertizarea este făcută în contextul informărilor și avertizărilor meteorologice emise în această perioadă, care indică temperaturi ridicate și un nivel accentuat de disconfort termic.

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IGSU

IGSU. Sursă foto: Facebook

Recomandările transmise de autorități pentru părinți

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență face apel la responsabilitate și recomandă adoptarea unor măsuri simple pentru evitarea unor situații care pot deveni periculoase într-un timp foarte scurt.

"Nu lăsaţi niciodată copiii singuri în autoturism, nici măcar pentru câteva minute. Nu lăsaţi cheile autoturismului la îndemâna copiilor. Explicaţi copiilor pericolul de a rămâne sau de a se juca într-un autoturism. Reamintim că temperatura din interiorul unui autoturism poate creşte rapid la niveluri periculoase, chiar şi în perioade în care afară nu pare extrem de cald", au arătat aceştia.

Potrivit autorităților, interiorul unui autoturism poate atinge rapid temperaturi periculoase, inclusiv atunci când afară nu este caniculă severă.

Apel la 112 în cazul situațiilor de pericol

IGSU recomandă intervenția rapidă atunci când este observat un copil sau un animal aflat în pericol într-un autoturism.

Autoritățile îi sfătuiesc pe cetățeni să apeleze imediat numărul unic de urgență 112 dacă observă astfel de situații, pentru ca echipele de intervenție să poată acționa cât mai rapid.

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