Premierul ungar Peter Magyar a anunțat că intenționează să îi propună marii maestre de șah Judit Polgar să preia funcția de președinte al Ungariei, potrivit agenției MTI. Întâlnirea dintre cei doi este programată pentru luni, iar șeful guvernului a declarat că ar fi „onorat” dacă Polgar ar accepta această responsabilitate.

Anunțul reprezintă una dintre cele mai surprinzătoare propuneri politice din ultimele luni în Ungaria, având în vedere că Judit Polgar nu este cunoscută pentru o carieră în politică, ci pentru performanțele sale excepționale în șah.

Premierul a subliniat că Judit Polgar s-a remarcat de-a lungul deceniilor prin rezultate sportive și prin integritatea sa.

„Numele ei a fost sinonim cu talentul și perseverența timp de decenii”, a afirmat Peter Magyar, explicând că respectul de care se bucură aceasta nu provine din relații sau apartenențe politice, ci din „talentul excepțional, strădanie, rezistența fără egal și integritate”.

Judit Polgar este considerată cea mai puternică jucătoare de șah din toate timpurile. Ea a ocupat primul loc în clasamentul mondial feminin timp de 26 de ani și a cucerit de cinci ori titlul olimpic.

De asemenea, este mare maestru internațional și a fost decorată cu Ordinul Sfântul Ștefan, cea mai înaltă distincție acordată de statul ungar.

Recent, Polgar a fost aleasă membră a Christ's College din cadrul Universității Cambridge, o nouă recunoaștere a prestigiului său internațional.

Deocamdată, Judit Polgar nu a anunțat public dacă va accepta oferta făcută de Peter Magyar. O decizie este așteptată după întâlnirea programată pentru luni.

Dacă va accepta, fosta campioană mondială ar face trecerea de la una dintre cele mai impresionante cariere din istoria șahului la cea mai înaltă funcție în statul ungar.