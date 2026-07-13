Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că nici actualul premier al Ungariei, Peter Magyar, și nici predecesorul acestuia, Viktor Orbán, nu au încercat să influențeze deciziile formațiunii în politica internă a României. Liderul UDMR a vorbit și despre relația pe care o are cu cei doi politicieni și despre modul în care aceasta s-a construit în timp.

Kelemen Hunor a respins speculațiile potrivit cărora Budapesta ar fi intervenit în activitatea politică a UDMR.

„Premierul Ungariei, Peter Magyar, n-a avut nicio intervenție, nici măcar n-am vorbit despre niciun subiect. Eu ultima dată am vorbit cu el în aprilie, dacă nu mă înșel, pe 23 sau pe 24 aprilie. Nici nu cred că ar fi dorit să intervină niciodată niciun premier, cel puțin sub mandatul meu de 15 ani în fruntea UDMR-ului, dar după câte știu, nici în mandatul lui Marko Béla n-a intervenit, ce să facem noi în Parlamentul României, în politica internă”, a declarat Kelemen Hunor.

Acesta a adăugat că mesajul transmis de liderii de la Budapesta a fost întotdeauna acela că deciziile privind politica din România trebuie luate de reprezentanții comunității maghiare din țară.

„Dacă au zis ceva, tot timpul au zis: «e treaba voastră, voi știți ce este mai bine pentru voi și pentru România»”, a spus liderul UDMR.

Kelemen Hunor a precizat că nu a mai discutat cu premierul ungar din luna aprilie și că este posibil ca o nouă întâlnire să aibă loc în perioada următoare.

„N-a fost nicio intervenție, nici directă, nici indirectă, ca să închidem subiectul. Relația se construiește în timp. Astăzi, mai mult nu pot să vă spun decât v-am spus și în mai și în iunie, că probabil urmează în timpul verii sau spre toamnă să mai avem discuții. Dar mai mult, în acest moment nu pot să vă spun, ca-n bancul «dacă se schimbă ceva, vă anunț»”, a declarat președintele UDMR.

Liderul UDMR a vorbit și despre relația sa cu Viktor Orban, despre care a spus că îl cunoaște încă din anii '90, când era jurnalist.

Potrivit lui Kelemen Hunor, începutul relației cu fostul premier ungar nu a fost unul apropiat, în contextul în care Budapesta a sprijinit, la un moment dat, proiecte politice concurente UDMR.

„Eu pe Orbán îl știu din '90, când eram jurnalist, el tânăr politician. Mergeam și eu, făceam interviuri cu el, mergeam la Universitatea de la Bálványos și Universitatea de Vară și după aceea ne-am întâlnit de câteva ori. La început noi am fost, în 2010, într-o relație destul de rece, îndepărtată. Ei au încercat să organizeze un partid, după aceea încă un partid împotriva noastră și au eșuat. Și a durat doi ani și jumătate, trei, până în 2013, până când relația s-a așezat pe un făgaș normal de respect reciproc”, a declarat Kelemen Hunor., la un post TV:

Liderul UDMR a insistat că, pe durata mandatului său în fruntea formațiunii, nu au existat intervenții din partea Guvernului de la Budapesta privind deciziile politice luate în România, susținând că relația dintre cele două părți s-a bazat pe dialog și respect reciproc.