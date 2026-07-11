Din cuprinsul articolului Sfârșitul rețelei diplomatice de influență construite de Viktor Orbán în România începe la Miercurea-Ciuc

Consulul general al Ungariei la Miercurea Ciuc a fost rechemat cu efect imediat, fără nicio explicație. Ministerul Afacerilor Externe al Ungariei l-a informat pe István Dolhai, consulul general al Ungariei la Miercurea Ciuc, printr-un e-mail scurt și fără nicio motivare, că mandatul său încetează la data de 31 iulie.

Retragerea intempestivă a consulului general al Ungariei de la Miercurea Ciuc nu seamănă deloc cu o simplă rotație diplomatică de cadre. Fără explicații publice, fără o perioadă de tranziție și fără un succesor anunțat, decizia anticipează o ruptură față de un sistem construit în timpul guvernărilor Viktor Orbán.

Nu vorbim despre orice consulat. Reprezentanța de la Miercurea Ciuc a fost, ani la rând, una dintre cele mai importante structuri diplomatice ale Ungariei din afara granițelor și un punct-cheie al politicii Budapestei față de comunitatea maghiară din România. Dimensiunea sa, cu peste o sută de angajați, a fost adesea remarcată în spațiul public și a alimentat dezbateri privind amploarea prezenței instituționale a statului ungar în centrul României.

De-a lungul anilor au existat și voci din România care au susținut că efectivele acestui consulat sunt disproporționate față de activitatea consulară propriu-zisă și au cerut reducerea personalului. Deși justificate aceste solicitări nu fost luate în calcul în perioada guvernărilor Viktor Orbán.

Consulatul a fost perceput de numeroși observatori drept un actor important în relația dintre Budapesta și administrațiile locale conduse de reprezentanți ai UDMR. Era o vetigă importantă și pentru liderii importanți din UDMR precum și în implementarea proiectelor finanțate de statul ungar în Transilvania. Această percepție a alimentat constant dezbaterea privind limitele diplomației și influența politică exercitată în țara noastră de statul vecin. .

Este evident că noua putere de la Budapesta începe să desfacă piesă cu piesă mecanismul instituțional dezvoltat de la Viktor Orbán și indirect și conexiunile acestuia cu actuala conducere din UDMR.

Putem vorbi despre sfârșitul unei epoci iar la Miercurea Ciuc s-a dat primul semnal că Budapesta își rescrie strategia față de România și Transilvania. Efectele sale se vor resimți inevitabil și în relația cu UDMR, formațiune care, timp de ani de zile, a avut un dialog politic privilegiat cu guvernele conduse de Viktor Orbán.

"Uneori, istoria începe cu un e-mail de câteva rânduri și cu plecarea discretă a unui consul."