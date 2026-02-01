Fost ministru, despre protestul din Miercurea Ciuc: O populație deja săracă și necăjită este pedepsită cu taxe

Fostul ministru al Sportului, Eduard Novak, a declarat, despre protestul de sâmbătă din Miercurea Ciuc, că direcția actuală a politicilor publice este „complet greșită”. „Aceste imagini nu mă miră deloc. Direcția este complet greșită!”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

„Aceste imagini nu mă miră deloc. Direcția este complet greșită! Din păcate, viitorul tinerilor din Miercurea Ciuc este redus doar la istoria acestei națiuni; se vând doar tradițiile, mersul pe cai, în loc să li se ofere o perspectivă de viață. Din 1.000 de copii, dacă sunt 10 care vorbesc românește, nici măcar la Dedeman nu se pot angaja ca simpli vânzători”, a scris fostul ministru.

Eduard Novak a mai afirmat că măsurile fiscale afectează în mod direct o populație vulnerabilă. „O populație deja săracă și necăjită este pedepsită cu taxe”, a subliniat acesta.

De asemenea, fostul ministru a făcut referire la importanța respectării angajamentelor asumate. „Ce pot spune despre secui este faptul că, la noi, cuvântul dat are valoare. Și a fost încălcat grav”, a mai scris acesta.

Peste 2.000 de oameni au ieșit sâmbătă în stradă, în Piața Libertății din Miercurea Ciuc, pentru a protesta atât față de majorarea taxelor și impozitelor adoptate de Guvern, cât și față de lipsa de reacție a UDMR. Participanții au acuzat formațiunea maghiară că nu s-a opus majorării taxelor și că a ignorat interesele comunității locale.

„Este o situaţie reală. Sunt foarte multe familii unde creează o problemă acest efort financiar. Şi pe bună dreptate au ieşit în stradă”, a spus primarul Korodi Attila.