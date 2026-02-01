Politica

Fost ministru, despre protestul din Miercurea Ciuc: O populație deja săracă și necăjită este pedepsită cu taxe

Comentează știrea
Fost ministru, despre protestul din Miercurea Ciuc: O populație deja săracă și necăjită este pedepsită cu taxeProtestul din Miercurea Ciuc. Sursa foto: Facebook/Carol Eduard Novák
Din cuprinsul articolului

Fostul ministru al Sportului, Eduard Novak, a declarat, despre protestul de sâmbătă din Miercurea Ciuc, că direcția actuală a politicilor publice este „complet greșită”. „Aceste imagini nu mă miră deloc. Direcția este complet greșită!”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Eduard Novak: „Aceste imagini nu mă miră deloc”

Într-o postare publicată pe Facebook, Eduard Novak a comentat imaginile de la protestul din Miercurea Ciuc și a criticat direcția în care se îndreaptă politicile publice.

„Aceste imagini nu mă miră deloc. Direcția este complet greșită! Din păcate, viitorul tinerilor din Miercurea Ciuc este redus doar la istoria acestei națiuni; se vând doar tradițiile, mersul pe cai, în loc să li se ofere o perspectivă de viață. Din 1.000 de copii, dacă sunt 10 care vorbesc românește, nici măcar la Dedeman nu se pot angaja ca simpli vânzători”, a scris fostul ministru.

Fostul ministru: O populație deja săracă și necăjită este pedepsită cu taxe

Eduard Novak a mai afirmat că măsurile fiscale afectează în mod direct o populație vulnerabilă. „O populație deja săracă și necăjită este pedepsită cu taxe”, a subliniat acesta.

Șeful Statului Major al Apărării, avertisment privind strategiile Rusiei: Moscova va face orice pentru a își atinge scopurile
Șeful Statului Major al Apărării, avertisment privind strategiile Rusiei: Moscova va face orice pentru a își atinge scopurile
Cutremur produs în România, duminică după-amiază. Ce magnitudine a avut mișcarea seismică
Cutremur produs în România, duminică după-amiază. Ce magnitudine a avut mișcarea seismică

De asemenea, fostul ministru a făcut referire la importanța respectării angajamentelor asumate. „Ce pot spune despre secui este faptul că, la noi, cuvântul dat are valoare. Și a fost încălcat grav”, a mai scris acesta.

Eduard Novak

Eduard Novak. Sursa foto: Facebook/Carol Eduard Novák

Peste 2.000 de oameni au protestat la Miercurea Ciuc

Peste 2.000 de oameni au ieșit sâmbătă în stradă, în Piața Libertății din Miercurea Ciuc, pentru a protesta atât față de majorarea taxelor și impozitelor adoptate de Guvern, cât și față de lipsa de reacție a UDMR. Participanții au acuzat formațiunea maghiară că nu s-a opus majorării taxelor și că a ignorat interesele comunității locale.

„Este o situaţie reală. Sunt foarte multe familii unde creează o problemă acest efort financiar. Şi pe bună dreptate au ieşit în stradă”, a spus primarul Korodi Attila.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:13 - Președintele Nicușor Dan, mesaj pentru „Super Neatza” cu Răzvan și Dani, la 18 ani de la lansarea emisiunii
19:06 - Opt persoane au murit într-un accident rutier produs în sudul Turciei. Autobuzul ar fi circulat cu viteză
19:02 - Tragerea Loto, 1 februarie. Report de peste 9,82 milioane de euro la Joker. Numerele extrase. Update
18:56 - Noi detalii în cazul din Slobozia. Rămăşiţele umane descoperite ar aparține unei femei  
18:45 - Șeful Statului Major al Apărării, avertisment privind strategiile Rusiei: Moscova va face orice pentru a își atinge s...
18:36 - Cutremur produs în România, duminică după-amiază. Ce magnitudine a avut mișcarea seismică

HAI România!

Avertismentul unui fost șef al MI6
Avertismentul unui fost șef al MI6
Legăturile fierbinți din PNL. Dosarul Adrianei Georgescu și pozele compromițătoare
Legăturile fierbinți din PNL. Dosarul Adrianei Georgescu și pozele compromițătoare
Ritualurile elitelor? 😱 Ce se ascunde în spate
Ritualurile elitelor? 😱 Ce se ascunde în spate

Proiecte speciale