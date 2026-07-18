Președintele Ungariei, Tamás Sulyok, a promulgat sâmbătă amendamentul constituțional care pune capăt propriului său mandat, după ce documentul a fost adoptat de Parlamentul dominat de partidul Tisza al premierului Peter Magyar, potrivit Reuters.

Decizia intră în vigoare imediat și reprezintă unul dintre cele mai importante momente din reorganizarea instituțională începută după schimbarea puterii de la Budapesta.

Amendamentul face parte din programul de reforme promovat de guvernul condus de Peter Magyar, care susține că a primit un mandat clar din partea alegătorilor la alegerile parlamentare din aprilie pentru a restructura instituțiile statului și a elimina influența politică acumulată în perioada în care Viktor Orbán și partidul Fidesz au dominat scena politică ungară.

Într-un comunicat publicat sâmbătă, Tamás Sulyok a afirmat că a fost obligat să promulge amendamentul deoarece acesta respecta prevederile legale și constituționale aflate în vigoare.

Fostul judecător al Curții Constituționale a precizat însă că decizia ridică probleme serioase privind funcționarea statului de drept în Ungaria. El a avertizat că înlăturarea unui președinte prin modificarea Constituției creează un precedent periculos pentru democrația constituțională.

„Amendamentul marchează un moment de cotitură în democrația constituțională a Ungariei”, a transmis Sulyok. În opinia sa, revocarea titularilor unor funcții publice prin astfel de modificări produce „o rană profundă valorilor constituționale ale democrației, separării puterilor și statului de drept”, potrivit declarației citate de Reuters.

Modificarea Constituției reprezintă una dintre cele mai importante inițiative ale guvernului condus de Peter Magyar, liderul partidului Tisza.

Acesta a promis încă din campania electorală că va reduce influența structurilor create în timpul guvernărilor conduse de Viktor Orbán și va reorganiza instituțiile considerate apropiate fostei administrații.

Tamás Sulyok fusese ales președinte la începutul anului 2024 cu sprijinul parlamentarilor partidului Fidesz. Noul amendament justifică încetarea mandatului prin invocarea unei „pierderi grave a încrederii” societății în șeful statului.

Majoritatea parlamentară de două treimi de care dispune partidul Tisza permite executivului să adopte modificări constituționale fără sprijinul opoziției, oferindu-i o marjă largă pentru implementarea programului de reforme.

Potrivit amendamentului constituțional, Parlamentul Ungariei va alege un nou președinte al republicii. Mandatul acestuia va fi exercitat până la intrarea în vigoare a unei noi Constituții sau pentru o perioadă de cel mult cinci ani.

Evoluția este urmărită atent atât în Ungaria, cât și la nivel european, deoarece schimbările constituționale și reorganizarea instituțiilor statului reprezintă unele dintre cele mai importante transformări politice produse la Budapesta după schimbarea guvernării.

Decizia de sâmbătă marchează un episod fără precedent în istoria recentă a Ungariei: un președinte a promulgat actul legislativ care pune capăt propriului mandat, respectând procedura legală, dar criticând în același timp efectele pe care aceasta le poate avea asupra principiilor statului de drept.