Guvernul Ungariei a sesizat poliția în legătură cu suspiciuni privind utilizarea necorespunzătoare a fondurilor publice pentru achiziții de software educațional realizate în perioada fostului premier Viktor Orbán, potrivit Reuters.

Investigația vizează contracte încheiate începând din 2019 și cheltuieli care depășesc 100 de miliarde de forinți, echivalentul a aproximativ 316 milioane de dolari.

Anunțul a fost făcut joi de ministrul Științei și Tehnologiei, Zoltan Tanacs, în contextul în care noul executiv condus de premierul Péter Magyar continuă verificările asupra modului în care au fost gestionate fondurile publice în timpul administrației precedente.

Cazul este important deoarece reprezintă unul dintre cele mai ample demersuri oficiale de investigare a unor contracte atribuite în perioada în care Viktor Orbán s-a aflat la conducerea Ungariei. Potrivit Reuters, autoritățile au transmis deja raportul către poliție.

Ministerul Științei și Tehnologiei a analizat contractele IT semnate începând cu anul 2019 și a identificat mai multe aspecte considerate problematice. Verificările s-au concentrat asupra achizițiilor de platforme și aplicații informatice destinate instituțiilor de învățământ.

Potrivit ministrului Zoltan Tanacs, analiza a evidențiat lipsa concurenței între furnizori, existența unor sisteme cu caracter monopolist, produse de calitate redusă și prețuri considerate nejustificat de ridicate.

Oficialul a declarat că statul a impus utilizarea acestor programe informatice, astfel încât școlile și celelalte instituții de învățământ nu au avut posibilitatea de a alege soluții alternative. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă și au fost preluate de Reuters.

Premierul Péter Magyar, care l-a învins pe Viktor Orbán la alegerile parlamentare din aprilie 2026, a promis încă din campania electorală că va intensifica lupta împotriva corupției și va analiza modul în care au fost utilizate fondurile publice în ultimii ani.

În acest scop, noua administrație a inițiat înființarea unei structuri independente care să investigheze presupusele fapte de corupție și neregulile atribuite fostei guvernări. Sesizarea transmisă acum poliției reprezintă unul dintre primele dosare importante rezultate în urma acestor verificări.

Fostul premier Viktor Orbán a respins în repetate rânduri acuzațiile privind existența unor acte de corupție în timpul mandatelor sale și a negat orice implicare în presupuse nereguli. Până în prezent, autoritățile nu au anunțat punerea sub acuzare a vreunei persoane în acest dosar.

Problema utilizării fondurilor publice a reprezentat în ultimii ani una dintre principalele surse de tensiune dintre Ungaria și instituțiile europene.

Comisia Europeană a blocat anterior miliarde de euro destinate Budapestei din cauza preocupărilor privind statul de drept și mecanismele de combatere a corupției.

În luna mai, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat deblocarea a 16,4 miliarde de euro pentru Ungaria, după schimbările politice produse în urma alegerilor și angajamentele noului guvern privind reformele instituționale și consolidarea mecanismelor anticorupție.

Rămâne de văzut dacă ancheta poliției va conduce la deschiderea unor dosare penale sau la formularea unor acuzații oficiale.

Deocamdată, investigația marchează un nou pas în procesul prin care actuala administrație încearcă să clarifice modul în care au fost atribuite și gestionate unele dintre cele mai costisitoare contracte IT din perioada guvernării Viktor Orbán.