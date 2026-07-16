International

Guvernul lui Péter Magyar sesizează poliția pentru contracte IT din perioada Orbán

Comentează știrea
Guvernul lui Péter Magyar sesizează poliția pentru contracte IT din perioada OrbánViktor Orban și Peter Magyar / sursa foto: captură video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Guvernul Ungariei a sesizat poliția în legătură cu suspiciuni privind utilizarea necorespunzătoare a fondurilor publice pentru achiziții de software educațional realizate în perioada fostului premier Viktor Orbán, potrivit Reuters.

Investigația vizează contracte încheiate începând din 2019 și cheltuieli care depășesc 100 de miliarde de forinți, echivalentul a aproximativ 316 milioane de dolari.

Anunțul a fost făcut joi de ministrul Științei și Tehnologiei, Zoltan Tanacs, în contextul în care noul executiv condus de premierul Péter Magyar continuă verificările asupra modului în care au fost gestionate fondurile publice în timpul administrației precedente.

Cazul este important deoarece reprezintă unul dintre cele mai ample demersuri oficiale de investigare a unor contracte atribuite în perioada în care Viktor Orbán s-a aflat la conducerea Ungariei. Potrivit Reuters, autoritățile au transmis deja raportul către poliție.

Peste 100 de miliarde de forinți cheltuiți pentru software educațional

Ministerul Științei și Tehnologiei a analizat contractele IT semnate începând cu anul 2019 și a identificat mai multe aspecte considerate problematice. Verificările s-au concentrat asupra achizițiilor de platforme și aplicații informatice destinate instituțiilor de învățământ.

Potrivit ministrului Zoltan Tanacs, analiza a evidențiat lipsa concurenței între furnizori, existența unor sisteme cu caracter monopolist, produse de calitate redusă și prețuri considerate nejustificat de ridicate.

Oficialul a declarat că statul a impus utilizarea acestor programe informatice, astfel încât școlile și celelalte instituții de învățământ nu au avut posibilitatea de a alege soluții alternative. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă și au fost preluate de Reuters.

Guvernul Péter Magyar promite măsuri anticorupție

Premierul Péter Magyar, care l-a învins pe Viktor Orbán la alegerile parlamentare din aprilie 2026, a promis încă din campania electorală că va intensifica lupta împotriva corupției și va analiza modul în care au fost utilizate fondurile publice în ultimii ani.

În acest scop, noua administrație a inițiat înființarea unei structuri independente care să investigheze presupusele fapte de corupție și neregulile atribuite fostei guvernări. Sesizarea transmisă acum poliției reprezintă unul dintre primele dosare importante rezultate în urma acestor verificări.

tehnologie digitala

tehnologie digitala / sursa foto: dreamstime.com

Fostul premier Viktor Orbán a respins în repetate rânduri acuzațiile privind existența unor acte de corupție în timpul mandatelor sale și a negat orice implicare în presupuse nereguli. Până în prezent, autoritățile nu au anunțat punerea sub acuzare a vreunei persoane în acest dosar.

Contextul relației dintre Budapesta și Uniunea Europeană

Problema utilizării fondurilor publice a reprezentat în ultimii ani una dintre principalele surse de tensiune dintre Ungaria și instituțiile europene.

Comisia Europeană a blocat anterior miliarde de euro destinate Budapestei din cauza preocupărilor privind statul de drept și mecanismele de combatere a corupției.

În luna mai, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat deblocarea a 16,4 miliarde de euro pentru Ungaria, după schimbările politice produse în urma alegerilor și angajamentele noului guvern privind reformele instituționale și consolidarea mecanismelor anticorupție.

Rămâne de văzut dacă ancheta poliției va conduce la deschiderea unor dosare penale sau la formularea unor acuzații oficiale.

Deocamdată, investigația marchează un nou pas în procesul prin care actuala administrație încearcă să clarifice modul în care au fost atribuite și gestionate unele dintre cele mai costisitoare contracte IT din perioada guvernării Viktor Orbán.

Stiri calde

20:05 - Horoscopul lui Dom’ Profesor,  17 iulie 2026. Iarna ce va să vină și o moleculă misterioasă

19:50 - Ionuț Stroe îi dă dreptate lui Alin Tișe. În PNL începe lupta pentru identitatea partidului

19:42 - Nadia Comăneci, mesaj pentru micuța Nadia care a obținut primul 10 perfect la Montreal: „Mulțumesc că nu te-ai lăsat!...

19:33 - Tragerea Loto, 16 iulie. Numerele câștigătoare la 6 din 49, unde reportul este de 7 milioane de euro

19:16 - JD Vance reaprinde controversa Epstein: „Avea legături cu cele mai înalte niveluri ale serviciilor de informații amer...

19:04 - Reguli noi pentru Airbnb și Booking. Ce obligații au proprietarii din România

HAI România!

Turismul în Deltă, pescuit în ape tulburi

Turismul în Deltă, pescuit în ape tulburi

Turcescu, Hoandră, Ghilezan, pe contraatac

Turcescu, Hoandră, Ghilezan, pe contraatac

Amintirile unui fost ofițer de Securitate - SRI: Galeria figurilor de piatra

Amintirile unui fost ofițer de Securitate - SRI: Galeria figurilor de piatra

Proiecte speciale