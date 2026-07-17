Prim-ministrul ungar, Peter Magyar, a anunțat că autoritățile de la Budapesta au lansat o anchetă oficială privind relațiile strânse ale fostului ministru de externe al Ungariei din mandatul de premier al lui Viktor Orban, Peter Szijjarto, cu Federația Rusă, potrivit Kyiv Independent.

Detaliile anchetei cu privire la legăturile lui Peter Szijjarto cu Kremlinul nu au fost dezvăluite deoarece aceasta implică materiale guvernamentale clasificate și documente de politică externă.

Premierul Peter Magyar a declarat că guvernul se abține de la alte comentarii pentru a evita afectarea anchetei, dar s-a angajat să publice toate informațiile care pot fi făcute publice legal odată ce vor fi disponibile primele concluzii.

Peter Szijjarto a fost cel mai important diplomat al Ungariei sub fostul prim-ministru Viktor Orbán, al cărui guvern era considerat pe scară largă ca fiind cel mai prietenos cu Rusia din Uniunea Europeană.

În timpul mandatului său, Szijjarto a menținut legături strânse cu Moscova, a vizitat frecvent Rusia după începerea războiului la scară largă și s-a opus în mod constant sancțiunilor suplimentare ale UE împotriva Kremlinului.

Ancheta are loc în contextul în care guvernul maghiar a încercat să distanțeze Ungaria de politica sa externă anterioară, prietenoasă cu Rusia, și să consolideze în schimb legăturile cu aliații săi europeni.

La scurt timp după alegeri, într-o conferință de presă organizată la Budapesta, Péter Magyar a afirmat că ministrul de Externe Péter Szijjártó nu a dispărut din spațiul public — așa cum sugeraseră anterior unele relatări — ci se află în capitală și ar fi implicat în distrugerea unor documente considerate sensibile.

Potrivit declarațiilor lui Magyar, Szijjártó ar fi ajuns în dimineața de după alegeri la sediul Ministerului Afacerilor Externe împreună cu colaboratori apropiați și ar desfășura activități care vizează eliminarea unor documente legate de regimul sancțiunilor internaționale.