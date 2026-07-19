Statele Unite au lansat în noaptea de sâmbătă spre duminică o nouă serie de lovituri aeriene asupra Iranului, după ce doi militari americani au fost uciși, iar un al treilea a fost dat dispărut în urma unui atac iranian asupra unei baze din Iordania, potrivit Comandamentului Central al SUA (CENTCOM).

Operațiunea marchează o nouă escaladare a conflictului dintre Washington și Teheran, într-un moment în care armistițiul convenit în urmă cu o lună s-a prăbușit.

Potrivit CENTCOM, atacurile americane au început la ora 18:00 ET (22:00 GMT), la ordinul președintelui Donald Trump.

Armata americană susține că obiectivele au fost alese pentru a reduce capacitatea Iranului de a amenința transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz și pentru a răspunde atacului lansat de Gardienii Revoluției Islamice asupra militarilor americani din Iordania.

În comunicatul oficial, Comandamentul Central al SUA a precizat că au fost lovite obiective militare legate de supraveghere, logistică și capacități maritime ale Iranului. Oficialii americani nu au oferit detalii privind numărul exact al țintelor sau amploarea pagubelor produse.

De partea cealaltă, agenția iraniană Mehr a relatat că un atac american a vizat zona Sirik, în sudul Iranului, însă autoritățile locale au transmis că nu au fost înregistrate victime și nici distrugeri ale infrastructurii.

CENTCOM a confirmat că cei doi militari americani și-au pierdut viața vineri în timpul atacului iranian asupra bazei din Iordania, iar un al treilea este în continuare dat dispărut. Bilanțul total al pierderilor americane de la începutul războiului a ajuns astfel la 16 militari uciși și peste 420 răniți.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a transmis pe platforma X că „sacrificiul lor nu face decât să ne întărească hotărârea”.

Înaintea noilor bombardamente americane, liderul suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, a declarat că Statele Unite vor plăti pentru „încercarea de a escalada conflictul”.

Într-un mesaj difuzat de presa de stat iraniană, acesta a susținut că acțiunile Washingtonului demonstrează că semnătura președintelui Donald Trump este „lipsită de orice credibilitate” și a avertizat că SUA vor suporta „costuri și umilințe și mai mari”. Casa Albă nu a oferit imediat un răspuns la aceste declarații.

Pe fondul bombardamentelor americane, Iranul și-a intensificat atacurile asupra bazelor și infrastructurii asociate Statelor Unite din regiune.

Autoritățile din Kuweit au anunțat că au interceptat rachete balistice și drone iraniene, însă unele instalații petroliere au fost afectate, iar mai multe persoane au fost rănite.

Godspeed, heroes. Their sacrifice only stiffens our resolve. https://t.co/GIcfNdAol0 — Pete Hegseth (@PeteHegseth) July 18, 2026

Gardienii Revoluției susțin că au lovit centrul militar american Camp Arifjan și o instalație radar de la baza aeriană Ali Al Salem.

Mass-media iraniană a relatat și despre atacuri asupra bazei Sheikh Isa din Bahrain, unde sunt dislocate aeronave americane, precum și asupra unei facilități de informații. În Iordania, televiziunea de stat iraniană a afirmat că au fost distruse mai multe aeronave americane în urma unui atac cu rachete și drone, însă Reuters precizează că aceste informații nu au putut fi verificate independent.

În Arabia Saudită, sistemele de avertizare au emis alerte pentru locuitorii din Al-Kharj și Yanbu, după informații privind un posibil atac cu rachete iraniene. Autoritățile saudite nu au confirmat oficial loviturile.

Conflictul dintre Statele Unite și Iran are un impact direct asupra securității energetice mondiale. Strâmtoarea Ormuz reprezintă una dintre cele mai importante rute maritime din lume, aproximativ o cincime din transportul global de petrol tranzitând această zonă.

Ministerul iranian de Externe a acuzat Washingtonul că încearcă să preia controlul asupra Strâmtorii Ormuz, în timp ce Statele Unite afirmă că desfășoară operațiuni pentru protejarea navigației comerciale. Uniunea Europeană și statele din Golf au cerut Iranului să înceteze imediat atacurile și să mențină deschisă circulația prin această rută strategică.