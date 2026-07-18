Doi militari americani au fost uciși în Iordania în timp ce apărau o bază militară împotriva unui atac lansat de Iran cu rachete balistice și drone, a anunțat Comandamentul Central al Statelor Unite (CENTCOM) sâmbătă.

Incidentul reprezintă prima confirmare oficială a unor victime americane în urma atacurilor iraniene din actuala escaladare militară din Orientul Mijlociu.

Potrivit armatei americane, atacul a avut loc vineri, iar pe lângă cei doi militari decedați, un alt militar este dat dispărut. Alte patru persoane au fost rănite și evacuate la spitale din Iordania, fiind ulterior externate.

Evenimentul marchează o nouă etapă în conflictul dintre Washington și Teheran și ridică semne de întrebare privind securitatea bazelor americane din regiune.

În comunicatul oficial, CENTCOM a precizat că militarii americani participau la operațiuni defensive împreună cu forțele partenere atunci când baza a fost vizată de un val de rachete și drone iraniene.

Autoritățile americane nu au făcut publice identitățile celor doi militari decedați, invocând necesitatea notificării familiilor. De asemenea, locația exactă a bazei atacate și alte detalii operaționale nu au fost comunicate din motive de securitate.

Armata americană a transmis că investighează circumstanțele atacului și situația militarului dispărut.

Moartea celor doi militari survine într-un moment în care schimburile de lovituri dintre Statele Unite și Iran s-au intensificat semnificativ.

În ultimele zile, forțele americane au desfășurat mai multe operațiuni asupra unor obiective militare iraniene, iar Teheranul a răspuns prin atacuri cu rachete și drone împotriva unor baze și interese americane din Orientul Mijlociu.

În paralel, armata iordaniană a anunțat că a interceptat mai multe rachete iraniene care au pătruns în spațiul aerian al țării, evitând producerea unor victime civile și limitând pagubele materiale.

Pierderile umane ar putea determina administrația americană să reevalueze răspunsul militar în regiune. În același timp, aliații Statelor Unite urmăresc cu atenție evoluția situației, în condițiile în care atacurile iraniene au vizat sau au amenințat mai multe state din Orientul Mijlociu.

Analiștii apreciază că incidentul reprezintă unul dintre cele mai grave episoade pentru forțele americane de la începutul actualei confruntări directe dintre Washington și Teheran, existând temeri privind o posibilă extindere a conflictului în regiune.