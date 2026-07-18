Kuweitul a devenit una dintre țările cele mai afectate de escaladarea conflictului dintre Statele Unite și Iran, după ce atacuri atribuite Teheranului au lovit o instalație majoră de desalinizare și o facilitate petrolieră, provocând incendii, întreruperi de curent și mai mulți răniți, potrivit Associated Press.

Atacurile au avut loc în contextul celei de-a șaptea nopți consecutive de confruntări dintre cele două state, conflict care depășește deja granițele Iranului și afectează direct infrastructura critică din statele Golfului Persic.

Situația este urmărită cu atenție deoarece regiunea găzduiește unele dintre cele mai importante instalații energetice din lume și controlează accesul către Strâmtoarea Ormuz, rută esențială pentru transportul global de petrol.

Potrivit informațiilor publicate de Associated Press, una dintre țintele atacurilor a fost o instalație majoră de desalinizare, indispensabilă pentru alimentarea cu apă potabilă a populației din Kuweit.

Exploziile au provocat incendii și au afectat inclusiv unități de producere și distribuție a energiei electrice, ceea ce a dus la pene de curent în mai multe zone. Autoritățile au activat planurile de urgență pentru menținerea alimentării cu apă și electricitate și au confirmat existența unor persoane rănite.

În același timp, o facilitate petrolieră a fost lovită, iar incendiile izbucnite au necesitat intervenția echipelor de urgență. Deocamdată, autoritățile nu au anunțat amploarea pagubelor asupra producției de petrol.

Atacurile asupra Kuweitului au avut loc în paralel cu noi lovituri lansate de Iran asupra unor ținte din regiune. Potrivit AP, drone și rachete au fost îndreptate și către alte state din Golf, inclusiv Bahrain, Arabia Saudită și Iordania, în timp ce sistemele de apărare antiaeriană au fost activate în mai multe țări.

De cealaltă parte, Statele Unite au continuat bombardamentele asupra unor obiective militare și logistice iraniene. Washingtonul susține că operațiunile urmăresc reducerea capacității Iranului de a desfășura atacuri împotriva forțelor americane și a aliaților din regiune.

Escaladarea militară amplifică riscul extinderii conflictului într-o zonă care concentrează baze militare americane, infrastructură energetică strategică și importante rute comerciale internaționale.

Conflictul continuă să alimenteze îngrijorările privind securitatea navigației prin Strâmtoarea Ormuz, punct prin care tranzitează o parte semnificativă din exporturile mondiale de petrol și gaze naturale lichefiate.

Orice întrerupere a traficului maritim în această zonă poate avea efecte asupra piețelor energetice internaționale și asupra prețurilor combustibililor. Din acest motiv, evoluțiile din Golf sunt monitorizate atent atât de marile economii, cât și de operatorii din industria energetică.

Până în prezent, autoritățile din Kuweit continuă evaluarea pagubelor produse de atacuri, în timp ce statele din regiune și-au consolidat măsurile de securitate în jurul infrastructurii critice.

Schimbul de atacuri dintre Statele Unite și Iran s-a intensificat în ultimele zile, marcând una dintre cele mai grave escaladări militare din regiune din ultimii ani.

Atât Washingtonul, cât și Teheranul susțin că acționează ca răspuns la atacurile adversarului, însă extinderea loviturilor asupra infrastructurii civile din state terțe ridică temeri privind transformarea conflictului într-o criză regională de amploare.