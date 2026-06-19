Corpul Gardienilor Revoluției din Iran (IRGC) a trecut la o nouă strategie militară în regiune, înființând structuri clandestine pe teritoriul irakian, conform Reuters.

Scopul principal al acestor unități secrete este de a lansa acțiuni ofensive împotriva statelor din regiunea Golfului care oferă suport logistic și găzduiesc contingente militare ale Statelor Unite ale Americii. Pentru a asigura o discreție totală și a evita monitorizarea intensă din partea serviciilor de informații occidentale, oficialii de la Teheran au ales să ignore complet rețelele de miliții deja existente și bine cunoscute în zonă, conform unor date oficiale oferite de surse din Bagdad.

Conform informațiilor disponibile, au fost structurate trei sau patru celule operative, fiecare având în componență aproximativ zece combatanți de elită, recrutați din rândul musulmanilor șiți din Irak. Aceste grupări extrem de mobile au coordonat deja cel puțin șapte operațiuni cu vehicule aeriene fără pilot (drone).

Atacurile au fost declanșate din regiuni deșertice greu accesibile, situate în proximitatea localităților sudice Basra și Samawa. Țintele vizate în perioada cuprinsă între sfârșitul lunii aprilie și mijlocul lunii mai au inclus obiective strategice de pe teritoriul statelor Kuweit, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.

O parte semnificativă a personalului selectat pentru aceste operațiuni speciale provine din rândurile Rezistenței Islamice din Irak, o coaliție extinsă ce reunește facțiuni șiite radicale și care dispune de mii de oameni sub arme. Totuși, elementul de noutate constă în faptul că aceste nuclee proaspăt formate nu răspund în fața ierarhiei locale de comandă. Ele execută ordinele transmise direct de către IRGC. Structura de comandă a fost confirmată sub protecția anonimatului de către doi oficiali din cadrul armatei irakiene, un înalt responsabil din sistemul de securitate și Preschool lideri ai unor miliții locale.

Apariția acestor nuclee clandestine din Irak scoate la iveală o modificare profundă în planurile strategice ale Gardienilor Revoluției. Această mișcare este menită să conserve capacitatea Teheranului de a-și proiecta influența și forța militară în Orientul Mijlociu. Decizia vine într-un moment extrem de delicat pentru Iran, când grupările armate aliate tradiționale au suferit pierderi importante și sunt considerabil slăbite, în timp ce resursele economice și logistice proprii ale statului iranian sunt puternic afectate de sancțiuni și tensiuni interne.

Irakul, o națiune unde comunitatea șiită este majoritară, rămâne o bază importantă pentru numeroase organizații paramilitare, many dintre acestea având legături ideologice și financiare strânse cu regimul de la Teheran. Aceste elemente reprezintă o componentă esențială a așa-numitei Axe de Rezistență, o rețea de influență creată de Iran care se întinde din Fâșia Gaza și Liban, până în Yemen și teritoriul irakian.

Deși grupările reunite sub umbrela Rezistenței Islamice din Irak și-au asumat în trecut multiple atacuri cu drone și rachete împotriva bazelor americane ca replică la acțiunile militare ale SUA și Israelului, o mobilizare generală a forțelor pro-iraniene în interiorul granițelor irakiene nu a avut loc.

Această reconfigurare a forțelor este strâns legată și de dinamica politică de la Bagdad. Mai multe facțiuni șiite de o influență majoră au indicat clar că intenționează să renunțe la acțiunile armate și să își îndrepte atenția către procesele politice interne. Principalul lor obiectiv este evitarea unei confruntări directe și a unei escaladări majore cu administrația de la Washington, condusă de președintele Donald Trump. Această poziție moderată a liderilor locali a forțat practic IRGC să creeze structuri paralele, aflate exclusiv sub controlul său direct, au detaliat specialiștii în securitate.

Reacția autorităților americane nu s-a lăsat așteptată în fața acestor noi provocări geopolitice. Departamentul de Stat al SUA a reafirmat ferm poziția sa cu privire la necesitatea securizării regiunii. Reprezentanții instituției au transmis „aşteptările ca guvernul irakian să ia măsuri imediate pentru a desfiinţa toate instrumentele activităţilor destabilizatoare ale Iranului în Irak, inclusiv IRGC şi miliţiile teroriste aliniate cu Iranul din Irak”.

Situația tensionată din teren a format obiectul unor discuții oficiale la cel mai înalt nivel. În cadrul unei întrevederi oficiale, noul prim-ministru al Irakului, Ali al-Zaidi, și diplomatul american Tom Barrack au analizat în detaliu strategiile executive destinate stabilizării țării. Oficialii au trecut în revistă planurile Bagdadului care vizează „dezarmarea şi desfiinţarea completă a tuturor grupurilor armate” care își desfășoară activitatea în afara cadrului legal și a controlului statului irakian. Scopul final al acestor demersuri este de a garanta cu certitudine că „teritoriul irakian nu poate fi folosit de nicio parte pentru a ameninţa pacea regională”, după cum se menționează în comunicatul oficial emis la finalul întâlnirii.