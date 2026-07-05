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Campioana FCSB, învinsă în primul amical al verii cu 4-0

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Campioana FCSB, învinsă în primul amical al verii cu 4-0FCSB Becali. Sursa foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

FCSB a început seria meciurilor de pregătire cu o înfrângere drastică. Formația bucureșteană a fost învinsă duminică, în Țările de Jos, de Union St Gilloise, scor 0-4, într-o partidă în care Darius Olaru a fost titular pentru echipa belgiană.

FCSB a fost dominată în prima repriză

Meciul disputat la Nijlen a fost controlat de Union St Gilloise încă din prima parte. Belgienii au avut o posesie de 74% și au reușit să intre la pauză cu un avantaj de două goluri.

Mateo Biondic a deschis scorul în minutul 31, iar Raul Florucz, fotbalistul cu origini românești, a majorat diferența chiar înainte de pauză, în minutul 45.

Minge de fotbal

Minge de fotbal. Sursa foto: Pixabay

Belgienii au marcat de două ori pe final

Nici după pauză FCSB nu a reușit să schimbe cursul partidei. Union St Gilloise a continuat să controleze jocul și a mai punctat de două ori în ultimele minute.

Sylla a înscris în minutul 86, iar Fuseini a stabilit scorul final două minute mai târziu, ducând rezultatul la 4-0 pentru formația belgiană.

Primul „11” trimis pe teren de Marius Baciu

Antrenorul Marius Baciu a început partida cu următoarea formulă:

Târnovanu - Dawa, M. Popescu, A. Duarte - Labonne, Cisotti, Fl. Tănase, Oct. Popescu, Pădurariu - Bîrligea, Politic.

Darius Olaru, transferat la Union St Gilloise, a început meciul ca titular pentru noua sa echipă.

Patronul FCSB a plecat în vacanță

FCSB încearcă să accelereze campania de transferuri înaintea startului noului sezon, după un an competițional sub așteptări. Oficialii clubului caută soluții pentru a întări lotul, iar Mihai Stoica este implicat direct în discuțiile purtate în această perioadă.

Până în prezent, roș-albaștrii au confirmat un singur transfer: fundașul dreapta Ronny Labonne, internațional din Martinica, în vârstă de 28 de ani. Conducerea speră însă să finalizeze noi mutări în perioada următoare.

Negocierile continuă pe mai multe direcții, iar FCSB analizează mai mulți fotbaliști din afara României, aflați pe lista de posibile achiziții a lui Mihai Stoica.

Recent, Becali a declarat că se află în vacanță la Techirghiol.

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