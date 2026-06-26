Ruptură majoră la FCSB în plină perioadă de pregătire pentru noul sezon competițional. Gigi Becali, finanțatorul campioanei României, a lansat un atac dur la adresa unuia dintre cei mai importanți fotbaliști din tabăra roș-albastră. Patronul echipei a dezvăluit, în cadrul unei intervenții televizate, că este profund dezamăgit de atitudinea lui Florin Tănase, care a refuzat să facă deplasarea în cantonamentul din Olanda alături de restul lotului.

Deplasarea roș-albaștrilor către stagiul de pregătire din Olanda a avut loc vineri, 26 iunie, însă absența „decarului” a surprins pe toată lumea. În condițiile în care actualul angajament al fotbalistului expiră pe data de 30 iunie, oficialii clubului sperau ca acesta să se alăture echipei pe baza relației de încredere construite de-a lungul anilor. Totuși, realitatea din teren a fost complet diferită de așteptările conducerii.

Relația extrem de apropiată pe care patronul FCSB considera că o are cu atacantul a transformat această decizie într-o adevărată lovitură personală. Dincolo de aspectele pur contractuale și strategice ale clubului, finanțatorul a resimțit lipsa de implicare a jucătorului ca pe o trădare personală, mai ales că neînțelegerile au coincis cu o zi specială pentru el. Vineri, în ziua plecării echipei, Becali a împlinit vârsta de 68 de ani, dar nu a primit niciun semn de curtoazie din partea fotbalistului.

Finanțatorul din Pipera a subliniat că nicio formație nu depinde exclusiv de un singur nume și că activitatea de selecție și transferuri va continua în mod firesc, indiferent de deciziile individuale ale sportivilor de performanță. Cu toate acestea, gustul amar lăsat de această situație rămâne evident.

„Echipa de fotbal nu stă într-un jucător, doi, trei sau cinci. Un club ia jucători, transferă, face echipă. Acum, cu Tănase... Eu l-am considerat prieten. Eu așa l-am considerat. Am văzut că, din punctul lui de vedere, nu suntem. MM zicea: Du-te, bă, că Tănase nu vine în cantonament. Păi dacă nu are contract? Păi merge în cantonament și mă înțeleg eu cu el», așa îi ziceam eu. Mi-a zis că nu e în cantonament. L-am sunat: «Bă, tu nu ești în cantonament?. Păi nu, că nu avem contract. Într-adevăr, prietenia era doar din partea mea”, a declarat Gigi Becali la emisiunea sportivă.

Patronul FCSB a continuat să explice ce așteptări avea de la fotbalist în această perioadă de incertitudine contractuală și cum s-au desfășurat discuțiile telefonice dintre cei doi:

„Păi du-te, mă, și antrenează-te! Nu rămâi, aia e. Pleci, dar te antrenezi. Știi că ne înțelegem. Care e marea problemă? Nu știu ce s-a întâmplat, nu pot să-mi dau seama. Nu mă așteptam. Pleacă Tănase? Strângem mâna, frumos, cum a fost și cu Olaru. El mi-a dat un mesaj impresionant, toată viața o să-l țin minte. Nici nu pot să-l reproduc. Nu e vorba de La mulți ani, nici nu mă interesează. Normal era să-mi dea. Nu mi-a dat nimic Tănase de ziua mea. Nu știu ce să zic.”

Principala barieră în calea prelungirii contractului pare să fie reprezentată de viziunile complet diferite asupra duratei noului angajament. În timp ce clubul dorește o siguranță pe termen mediu pentru a nu bloca integrarea altor jucători care au nevoie de ritm, fotbalistul solicită un contract pe o perioadă considerabil mai lungă.

„Eu am vorbit azi cu el și i-am zis că putem să continuăm contractul ăla. Nu a vuat pe un ac. Am zis că facem pe doi, a zis că se gândește. «Bine, mă, gândește-te, dar gândește-te repede, că nu vreau să iau un jucător care să se mai antreneze trei săptămâni înainte să joace». El a vrut pe patru ani. Nu pot pe patru. Am zis pe doi, a zis că se mai gândește.

Am rămas puțin dezamăgit. Mi-am dat seama că, de fapt, oamenii nu sunt așa ca mine. Eu, dacă am prietenie cu ei, dacă stau cu unul, mai fac o glumă, înseamnă că sunt prieten cu el. Cu cei cu care nu sunt prieten nu fac glume. Și cu călugării mei mai fac glume, că sunt ca frații mei. De la Tănase nu mă așteptam”, a încheiat finanțatorul roș-albaștrilor la Prima Sport.