Călin Georgescu își invită susținătorii să cinstească Unirea Principatelor Române printr-o horă în Parcul Carol

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, marchează Ziua Unirii Principatelor Române printr-un gest simbolic și printr-un mesaj public amplu, dedicat semnificației istorice a momentului de la 24 ianuarie 1859 și rolului jucat de Alexandru Ioan Cuza în formarea statului român modern.

Sâmbătă, 24 ianuarie 2026, când se împlinesc 167 de ani de la Unirea Principatelor Române, Călin Georgescu a anunțat că va depune o coroană de flori la Monumentul Ostașului Necunoscut, în Parcul Carol I din București, la ora 12.00.

Într-o postare publicată pe Facebook, Călin Georgescu și-a exprimat admirația față de Alexandru Ioan Cuza și a vorbit despre semnificația Unirii Principatelor, redând următorul mesaj, integral:

„Alexandru Ioan Cuza este începutul României, cel care a făcut din Unire un stat. În București, înainte de 24 ianuarie 1859, a fost găzduit în vecinătatea Parcului Carol I, de Dimitrie Alexandru Bosianu, un om al generației Unirii. Înaintașii noștri au văzut Unirea nu ca pe o dorință, ci ca pe o datorie.

Avem obligația morală să nu părăsim acest fapt istoric atunci când vorbim despre idealuri naționale. Hora Unirii este, înainte de toate, un gest de legătură și de recunoaștere între românii de pretutindeni. Vă invit să cinstim, prin gest și prezență, hora frăției lăsată de înaintașii noștri. Veniți să ne unim vocile și inimile pentru a cinsti clipa istorică ce a adus împreună Țara Românească și Moldova sub o singură cârmuire. România se face și se reface prin unire, cultură și patriotism. Atât!”

Călin Georgescu a precizat că va marca Ziua Unirii printr-un gest simbolic, anunțând public că:

„Sâmbătă, 24 ianuarie 2026, la ora 12.00, voi depune o coroană de flori la Monumentul Ostașului Necunoscut din Parcul Carol I, București.”

Evenimentul are loc în contextul în care România sărbătorește 167 de ani de la Unirea Principatelor Române, moment considerat de istoriografie drept actul de naștere al statului român modern.

Călin Georgescu a transmis un mesaj public și cu ocazia Zilei Culturii Naționale, când a vorbit despre rolul poetului Mihai Eminescu în definirea identității românești, în contextul dificultăților economice și sociale actuale.

În mesajul său, redat integral, Georgescu a declarat:

„Dragii mei, știu că pentru mulți dintre noi viața de zi cu zi a devenit grea. Mulți români astăzi nu se mai gândesc la discursuri, ci la cum se descurcă de pe zi pe altă. Facturile, frigul din case, grija pentru ziua de mâine apasă mai tare decât orice discurs. Dar atunci când adevărul și conștiința sunt împinse la margine, oamenii rămân singuri în fața nedreptății și a lipsurilor. Însă v-am spus deja, noi nu suntem singuri.”

Ulterior, într-un videoclip publicat pe pagina sa de Facebook, Călin Georgescu a vorbit despre semnificația culturală și morală a lui Mihai Eminescu, afirmând, integral:

„Eminescu a spus adevărul chiar și atunci când adevărul a durut. Este esența identității noastre culturale și treapta prin care poporul român a pășit către universalitate fără a se pierde pe sine. Despre Eminescu nu vorbim la timpul trecut, spunem este, nu a fost, pentru că este viu prin limba, ideile și exigența morală pe care ni le-a lăsat.”