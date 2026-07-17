Plimbarea câinelui cu mașina este, pentru Codul Rutier, în anumite condiții, o contravenție care îți aduce o amendă ce îți poate goli portofelul de câteva mii de lei.

Interdicția este prevăzută negru pe alb în Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002, care le interzice conducătorilor de autovehicule „să transporte în autovehicul, în afara cabinei, persoane sau bunuri care depășesc dimensiunile acestuia" și, într-un articol distinct, să transporte animale pe locurile din față.

Sancțiunea intră în clasa a IV-a de contravenții, cea mai severă categorie aplicabilă persoanelor fizice: între 9 și 20 de puncte-amendă. La valoarea actuală a punctului-amendă (202,5 lei), asta înseamnă între 1.822 și 4.050 de lei — o factură comparabilă cu cea pentru condusul sub influența alcoolului sub limita penală.

Regula nu se oprește însă la scaunul din față. Chiar și transportat corect, pe bancheta din spate sau în portbagaj, animalul trebuie imobilizat sau izolat — printr-un ham de siguranță prins de centură, o cușcă de transport fixată sau o plasă separatoare între habitaclu și zona de bagaje.

Un câine care se plimbă liber prin mașină poate fi încadrat, la aprecierea polițistului, la „manevrarea necorespunzătoare a autovehiculului" sau la distragerea atenției conducătorului — contravenții care se cumulează cu cea principală.

Motivația legală nu ține doar de disciplina în trafic. La un impact frontal cu 50 km/h, un câine de 20 de kilograme dezvoltă o forță de proiectare echivalentă cu aproape 500 de kilograme — suficient pentru a răni grav pasagerul din față sau chiar pe șofer.

Airbag-ul, la rândul său, se deschide cu o viteză de 300 km/h; pentru un animal aflat în raza sa de acțiune, consecințele sunt aproape întotdeauna fatale.

În ciuda amenzilor, aplicarea rămâne inconsistentă. Poliția Rutieră sancționează, de regulă, doar în timpul controalelor punctuale sau după accidente. Iar în lipsa unei campanii publice susținute, mulți șoferi află de existența regulii abia când o încalcă — sau când o citesc într-un articol ca acesta.