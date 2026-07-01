Poți primi amendă dacă îți ții mașina în curte

Mulți proprietari de locuințe cred că, odată ce un autoturism se află în curtea proprie, autoritățile nu mai pot interveni în niciun fel. Dar nu este tocmai exact, pentru cei care citesc Codul Rutier și celelalte legi cu atenție.

În realitate, legislația prevede câteva situații în care deținerea sau utilizarea unei mașini pe proprietatea privată poate atrage sancțiuni, chiar dacă vehiculul nu circulă pe drumurile publice.

În cazul unei mașini obișnuite, funcționale, parcate în curtea proprie și care nu creează probleme de mediu sau de ordine publică, proprietarul nu riscă o amendă doar pentru simplul fapt că o ține pe terenul său. Totuși, există mai multe excepții care pot atrage atenția autorităților.

Una dintre cele mai frecvente situații este cea a vehiculelor abandonate sau dezmembrate.

Dacă mașina este lăsată o perioadă îndelungată în curte, fără a fi întreținută, iar din aceasta se scurg uleiuri, combustibili sau alte substanțe periculoase, proprietarul poate fi sancționat pentru poluarea mediului sau pentru nerespectarea normelor privind gestionarea deșeurilor.

Probleme pot apărea și atunci când curtea este folosită ca atelier auto improvizat.

Reparațiile ocazionale la propriul autoturism nu sunt, în general, interzise, însă desfășurarea constantă a unor activități de reparații, mai ales în scop comercial și fără autorizațiile necesare, poate atrage amenzi din partea Poliției Locale, Gărzii Naționale de Mediu sau a administrației locale, în funcție de prevederile aplicabile.

De asemenea, unele autorități locale au adoptat regulamente care limitează depozitarea unui număr mare de autoturisme în zone rezidențiale. Aceste măsuri vizează în special situațiile în care proprietățile sunt transformate în parcări improvizate sau spații de depozitare pentru vehicule scoase din uz, afectând aspectul zonei ori confortul vecinilor.

Un alt aspect important este că simpla păstrare în curte a unui autoturism fără ITP, fără asigurare RCA sau chiar radiat din circulație nu reprezintă, în sine, o contravenție. Problemele apar în momentul în care vehiculul este scos pe drumurile publice, caz în care proprietarul poate fi sancționat conform legislației rutiere.

Specialiștii recomandă proprietarilor să întrețină autoturismele păstrate în curte, să evite scurgerile de substanțe poluante și să verifice regulamentele locale aplicabile. În cele mai multe cazuri, o mașină funcțională, parcată pe proprietatea privată și utilizată exclusiv în scop personal, nu reprezintă un motiv de amendă.