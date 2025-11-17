Poți monta o poartă automată pe trotuar sau pe carosabil? Ce spune legea și cine decide accesul auto

Mulți proprietari vor să își monteze porți automate care se deschid spre trotuar sau drum public. Legea este strictă și interzice orice ocupare a domeniului public fără autorizație. Codul Rutier, Legea 50 și regulamentele locale stabilesc limite clare privind accesul auto și siguranța pietonilor.

Orice trotuar sau carosabil din România face parte din domeniul public al unei localități. Asta înseamnă că niciun proprietar nu are dreptul să intervină asupra lui fără autorizație specială. Legea trată acest spațiu ca fiind inalienabil și protejat, indiferent dacă vorbim despre un oraș mare sau o comună.

Codul Rutier stabilește că traficul pietonal nu poate fi îngustat, blocat sau deviat de obiecte, mecanisme sau construcții amplasate ilegal. O poartă automată care se deschide pe trotuar încalcă exact această prevedere, pentru că devine un obstacol în calea pietonilor. Legea consideră situația un risc pentru siguranță și interzice orice intervenție care limitează accesul public.

Legea 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții prevede clar că orice element care atinge domeniul public necesită autorizație. O poartă care se deschide spre exterior nu este doar un acces privat, ci o construcție mobilă care modifică temporar configurația trotuarului, iar acest lucru o transformă în lucrare neautorizată.

Primăriile sunt instituțiile care pot decide în ce condiții se face accesul auto pe proprietăți. Administrația locală poate aproba coborârea bordurii, amenajarea unei intrări, montarea unui sistem de acces sau chiar restricționarea totală a mașinilor în zone foarte înguste. Dar aceste aprobări nu oferă dreptul de a ocupa trotuarul.

Autoritățile impun regula simplă ca poarta să se deschidă în interiorul curții, fie culisant, fie printr-un sistem care nu invadează spațiul public. În orașele mari, precum București sau Cluj, regulamentele locale sunt clare: deschiderea porților spre exterior este interzisă. Unele sectoare nici măcar nu aprobă noi accesuri dacă trotuarul este sub o anumită lățime.

Există și situații în care primăriile resping cereri de acces auto din motive de siguranță. Dacă strada este îngustă, dacă trotuarul este foarte îngust sau dacă zona are trafic pietonal intens, autoritățile pot refuza definitiv amenajarea intrării cu mașina.

Conflictele apar cel mai des în zonele de case, unde trotuarele au un metru sau chiar mai puțin. Proprietarii care montează porți batante ridică un risc evident pentru pietoni. Poarta se deschide brusc, iese în zona de mers, poate lovi trecători și obligă oamenii să pășească pe carosabil. În astfel de cazuri, primăriile și Poliția Locală pot aplica amenzi și pot dispune demontarea porții.

Jurisprudența este constantă în aceste situații. Instanțele au decis în repetate rânduri că domeniul public nu poate fi ocupat în interes privat. Proprietarii au încercat să invoce ideea că „nu deranjează pe nimeni”, dar judecătorii au menținut aceeași interpretare juridică: siguranța pietonilor nu se negociază.

Soluția corectă este ca poarta să funcționeze exclusiv în interiorul proprietății. Sistemele culisante sunt cele mai sigure, pentru că nu interferează cu spațiul public. În zonele în care curtea nu permite culisarea, proprietarul trebuie să găsească o soluție tehnică care nu invadează trotuarul.

Autorizația de construire este obligatorie în cele mai multe cazuri, iar primăria poate impune condiții clare. Uneori, autorizația poate fi refuzată complet dacă spațiul nu permite acces auto fără risc.

Montarea unei porți care se deschide pe trotuar atrage sancțiuni, dar și obligația de a desființa construcția. Poliția Locală poate aplica amenzi, iar primăria poate emite o dispoziție de demontare. Dacă proprietarul refuză, intervenția poate fi făcută chiar de administrația locală, pe cheltuiala persoanei în cauză.

Răspunderea devine și mai gravă dacă poarta provoacă un accident. În astfel de situații, vina revine integral proprietarului, indiferent dacă poarta era automată sau manuală.