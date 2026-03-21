Cadourile de Revelion îi pot băga după gratii. Un nou dosar penal pe numele Evgheniei Guţul

Republica Moldova. Fosta başcană din Găgăuzia, Evghenia Guşul, condamnată la ani grei de închisoare pentru finanţarea ilegală a partidului riscă să revină pe banca acuzaţilor. Aceasta s-ar fi folosit nu doar de banii fugarului Ilan Şor, dar şi de banii publici.

Fosta guvernatoare a Găgăuziei este bănuită de irosirea a sute de mii de lei din fondul de rezervă pentru cadouri oferite funcţionarilor din administraţia autonomiei găgăuze. Alături de fosta başcană ar fi bănuit de irosirea nejustificată a banilor publici şi fruntaşul socialist Ilia Uzun, care asigură interimatul funcţiei de guvernator al regiunii.

Precizăm că, fondul de rezervă al unei administraţii teritorial-administrative este unul de neatins şi este folosit doar pentru cheltuieli neprevăzute în cazuri de forţă majoră.

Sursa foto: gagauzinfo.md

Potrivit Inspectoratului General de Poliţie, pe parcursul anilor 2024-2025, conducerea Comitetului Executiv al Unităţii Teritorial Administrative Găgăuzia ar fi dispus alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului autonomiei pentru cheltuieli care nu țin de circumstanțe excepționale sau imprevizibile.

Este vorba despre alocarea a peste 780 de mii de lei pentru procurarea cadourilor de Revelion. Astfel de cheltuieli urmau să fie planificate și aprobate la buget de Adunarea Populară.

„Prin aceste acțiuni există suspiciunea modificării nelegale a destinației mijloacelor bugetare și cauzării unui prejudiciu material în proporții mari”, se arată într-un comunicat al Inspectoratului General de Poliţie.

În urma examinării materialelor, organul de constatare al Direcției de Poliție dinUTA Găgăuzia a pornit un proces penal sub aspectul comiterii infracțiunii de exces de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu.

Ulterior, cauza penală a fost transmisă Procuraturii UTA Găgăuzia, cu propunerea de a fi remisă spre investigare organului competent – Centrul Național Anticorupție.

Deși Poliția nu menționează despre cine este vorba, sursele Deschide.MD din autonomie susțin că persoana care a dispus alocarea banilor pentru anul 2024 este fostul bașcan, Evghenia Guțul, condamnată anul trecut la 7 ani de închisoare pentru finanțarea ilegală a fostului Partid „ȘOR”. Iar persoana care a semnat dispozițiile ilegale în 2025, este actualul bașcan interimar, Ilia Uzun.