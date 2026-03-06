Social

Bursa de Valori București a închis ședința de vineri cu scăderi pe majoritatea indicilor

Bursa de Valori București. Sursa foto: Wikipedia
Bursa de Valori București (BVB) a închis ședința de vineri cu scăderi pe majoritatea indicilor, iar rulajul total a ajuns la 96,25 milioane de lei, echivalentul a 18,89 milioane de euro.

Majoritatea indicilor bursieri, în scădere

Principalul indice al Bursei de Valori București, BET, care include cele mai tranzacționate 20 de companii listate pe Piața Reglementată, s-a depreciat cu 0,23%, până la 27.438,41 puncte. De asemenea, indicele BET-Plus, care reflectă evoluția celor mai lichide 43 de acțiuni de la bursă, a închis în scădere cu 0,28%.

Indicele BET-BK, considerat reper de randament pentru fondurile de investiții, a coborât cu 0,35%. În același timp, indicele blue-chip extins BET-XT, care include cele mai lichide 25 de titluri de pe piață, a consemnat o reducere de 0,16%.

Unde au fost înregistrate creșteri

Cu toate acestea, indicele BET-NG, care urmărește evoluția celor zece companii din sectorul energetic și al utilităților, a înregistrat o creștere de 0,21%. Tot în creștere a închis și indicele BET-FI, al societăților de investiții financiare, cu un avans de 0,49%.

bursa in creștere

bursa in creștere / sursa foto: dreamstime.com

Indicele BET AeRO, care include 20 de companii reprezentative de pe piața AeRO, a încheiat ședința în scădere cu 0,31%.

Cele mai lichide titluri au fost cele ale Băncii Transilvania

Cele mai lichide titluri au fost acțiunile Băncii Transilvania, care au generat schimburi de 21,98 milioane de lei. Pe următoarele locuri s-au situat acțiunile OMV Petrom, cu tranzacții de 12,76 milioane de lei, și titlurile Fondului Deschis de Investiții ETF BET Patria-Tradeville, cu aproape 5,57 milioane de lei.

În ceea ce privește evoluția companiilor listate, cele mai mari creșteri au fost consemnate de acțiunile Companiei Energopetrol, care au urcat cu 13,23%. De asemenea, acțiunile Armătura au crescut cu 9,88%, iar titlurile Mecanica Ceahlău au înregistrat un avans de 8,7%.

La polul opus s-au aflat acțiunile Farmaceutica Remedia, care au scăzut cu 3,33%. Scăderi au fost consemnate și de titlurile Electromagnetica, în coborâre cu 3,2%, precum și de acțiunile Rompetrol Rafinare, care au pierdut 2,87%.

