Bursa de Valori București a închis ședința de vineri cu scăderi pe majoritatea indicilor

Bursa de Valori București (BVB) a închis ședința de vineri cu scăderi pe majoritatea indicilor, iar rulajul total a ajuns la 96,25 milioane de lei, echivalentul a 18,89 milioane de euro.

Principalul indice al Bursei de Valori București, BET, care include cele mai tranzacționate 20 de companii listate pe Piața Reglementată, s-a depreciat cu 0,23%, până la 27.438,41 puncte. De asemenea, indicele BET-Plus, care reflectă evoluția celor mai lichide 43 de acțiuni de la bursă, a închis în scădere cu 0,28%.

Indicele BET-BK, considerat reper de randament pentru fondurile de investiții, a coborât cu 0,35%. În același timp, indicele blue-chip extins BET-XT, care include cele mai lichide 25 de titluri de pe piață, a consemnat o reducere de 0,16%.

Cu toate acestea, indicele BET-NG, care urmărește evoluția celor zece companii din sectorul energetic și al utilităților, a înregistrat o creștere de 0,21%. Tot în creștere a închis și indicele BET-FI, al societăților de investiții financiare, cu un avans de 0,49%.

Indicele BET AeRO, care include 20 de companii reprezentative de pe piața AeRO, a încheiat ședința în scădere cu 0,31%.

Cele mai lichide titluri au fost acțiunile Băncii Transilvania, care au generat schimburi de 21,98 milioane de lei. Pe următoarele locuri s-au situat acțiunile OMV Petrom, cu tranzacții de 12,76 milioane de lei, și titlurile Fondului Deschis de Investiții ETF BET Patria-Tradeville, cu aproape 5,57 milioane de lei.

În ceea ce privește evoluția companiilor listate, cele mai mari creșteri au fost consemnate de acțiunile Companiei Energopetrol, care au urcat cu 13,23%. De asemenea, acțiunile Armătura au crescut cu 9,88%, iar titlurile Mecanica Ceahlău au înregistrat un avans de 8,7%.

La polul opus s-au aflat acțiunile Farmaceutica Remedia, care au scăzut cu 3,33%. Scăderi au fost consemnate și de titlurile Electromagnetica, în coborâre cu 3,2%, precum și de acțiunile Rompetrol Rafinare, care au pierdut 2,87%.