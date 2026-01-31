Bulgaria trece în fața României, Ungariei și Suediei la numărul de mașini

Parcul auto european continuă să crească și să se modernizeze treptat, însă diferențele dintre țări rămân semnificative. Mașinile electrice au ajuns să ocupe al treilea loc ca tip de propulsie în Europa, reprezentând 17% din vânzările noi din 2025, deși în totalul parcului auto acestea constituie doar 2,3%, potrivit unui raport al Asociației Constructorilor de Automobile din Europa (ACEA).

Uniunea Europeană numără în prezent 256 de milioane de autoturisme, în creștere cu 1,4% față de anul precedent. România se află printre țările cu cea mai rapidă creștere a parcului auto, însă rata de motorizare rămâne printre cele mai scăzute.

La finalul lui 2024, România avea 8.449.781 autovehicule, cu un avans de 4,2% față de 2023, iar gradul de motorizare era de 443 de mașini la 1.000 de locuitori, sub media europeană de 570.

Pe segmentul vehiculelor comerciale și al autobuzelor, România înregistra 71 de vehicule la 1.000 de locuitori, față de media UE de 85/1.000.

În 2025, parcul de vehicule comerciale ușoare includea 1,3 milioane furgonete (+3,5% față de 2023), 367.579 camioane (+2,5%) și 52.820 autobuze (+11,2%). Vârsta medie a vehiculelor din România rămâne ridicată: 15,6 ani pentru autoturisme, 16,7 ani pentru vehiculele comerciale ușoare și 17,8 ani pentru autobuze.

Raportul ACEA arată că 82% dintre mașinile din România au peste 10 ani, iar importurile de vehicule second-hand, în special din Germania, au susținut creșterea rapidă a parcului auto în ultimii cinci ani. Vehiculele noi achiziționate de români au contribuit, de asemenea, la creșterea gradului de motorizare, de la 377 de mașini la 1.000 de locuitori în 2020, la 443 la finalul lui 2024.

Pe plan european, vârsta medie a parcului auto este de 12,7 ani, iar țări precum Grecia, Malta, Cehia, Estonia și Ungaria au flote mai vechi decât România. În schimb, Luxemburg și Austria au cele mai noi parcuri auto, cu o medie sub 8 ani.

Structura parcului auto românesc rămâne dominată de mașinile pe benzină (53,9%) și diesel (42,3%), vehiculele hibride reprezentând doar 1,6%, iar cele electrice 0,4%. În UE, mașinile electrice au 2,3% din totalul flotei, cu cele mai ridicate cote în Norvegia (peste 25%) și Danemarca (12,1%).

Pe segmentul vehiculelor comerciale ușoare, 90,3% sunt diesel, iar la camioane procentul urcă la 96,3%. Autobuzele diesel reprezintă 88,7% din flota europeană, cu doar 3,2% electrice și 2,5% hibride. Luxemburg, Olanda și Danemarca sunt singurele țări cu pondere semnificativă de autobuze electrice.

Densitatea vehiculelor variază mult între statele UE. Italia are cea mai mare densitate de autoturisme (701 la 1.000 de locuitori), urmată de Cipru, Luxemburg și Estonia, cu peste 600 de vehicule la 1.000 de locuitori. Bulgaria a depășit România, Ungaria și Suedia în ceea ce privește numărul de mașini pe cap de locuitor, deși în trecut se afla în urma României.

În Danemarca, aproape 40% dintre gospodării nu dețin nicio mașină, în timp ce în Franța 31% dintre gospodării au două autoturisme.

Distanța medie anuală parcursă în Europa este de 12.349 km, iar ritmul de modernizare a parcurilor auto europene rămâne unul constant, cu diferențe semnificative între state în ceea ce privește vârsta flotelor, ponderea vehiculelor electrice și densitatea autoturismelor. România rămâne însă printre țările cu cel mai vechi parc auto, în ciuda creșterii recente a numărului de vehicule.