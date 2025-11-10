Bulgaria intră în linie dreaptă pentru euro. Noi schimbări anunțate pentru începutul lui 2026

Băncile din Bulgaria intră în ultimele luni de pregătiri pentru adoptarea monedei euro, asigurându-se că toate bancomatele vor distribui bancnote europene încă din prima zi a anului 2026, relatează Novinite.

Nikola Bakalov, director al unei bănci importante și membru în Consiliul de administrație al Asociației Băncilor din Bulgaria, a confirmat că populația va putea retrage euro direct de la ATM-uri începând cu primele ore ale noului an.

El a reamintit că persoanele care au sume mari în leva pot depune banii gratuit în conturi, iar la trecerea în noul an, aceste depozite vor fi transformate automat în euro la cursul oficial de 1,95583 leva/euro, fără intervenții suplimentare din partea deținătorilor.

Oficialul a precizat că, deși procesul se derulează în prezent treptat, în următoarele 50 de zile se așteaptă o creștere a depunerilor, pe măsură ce oamenii se pregătesc pentru conversia automată. Această abordare le permite cetățenilor să treacă de la leva la euro fără costuri și fără efort suplimentar, asigurând o tranziție fluentă din prima zi a anului viitor.

Bakalov a atras atenția că, după 1 ianuarie, chiar dacă schimbul rămâne gratuit și cu un curs fix, există riscul ca mulți să încerce să convertească banii în ultimul moment, ceea ce poate crea dificultăți. El a îndemnat populația să își planifice din timp acțiunile pentru a evita blocajele.

Până la 31 decembrie 2025, a subliniat acesta, leva rămâne moneda oficială a Bulgariei, iar toate plățile vor continua să se desfășoare în siguranță în moneda națională.

Guvernatorul Dimitar Radev a anunțat recent că bancnotele și monedele euro au fost deja produse și vor fi puse în circulație chiar de la primele ore ale zilei de 1 ianuarie 2026. Responsabilitatea distribuirii numerarului revine Băncii Naționale a Bulgariei, în parteneriat cu Banca Centrală Europeană și cu băncile centrale din zona euro, care vor asigura un proces sigur și controlat.

În prima lună după adoptarea monedei unice, sistemul financiar va funcționa cu două valute în paralel: atât leva, cât și euro vor putea fi folosite pentru plăți. „Toate tranzacțiile digitale și electronice vor fi convertite automat în euro încă din prima secundă, astfel încât trecerea să fie cât mai lină pentru populație”, a subliniat Radev.

În mesajul final, guvernatorul Dimitar Radev a încurajat cetățenii să rămână încrezători: „Nu este nevoie de pregătiri speciale sau de măsuri suplimentare. Totul este planificat pentru un debut sigur și lipsit de dificultăți al Bulgariei în zona euro”, a declarat acesta, fiind aplaudat de cei prezenți la conferință.