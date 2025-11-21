Bugetarii ne costă anul acesta 170 de miliarde de lei, după creșteri salariale de peste 40%

Cheltuielile pentru personalul din sistemul public au crescut cu peste 40% în ultimii trei ani, ajungând în 2025 la 170 de miliarde de lei, a dezvăluit Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la Digi 24.

”Vă spun că în 2022 erau 117 miliarde, astăzi sunt 170 de miliarde. Deci practic în acest interval, între 2022 şi 2025 avem o creştere de 53 de miliarde, de aproape 43%” a declarat Nazăre

Alexandru Nazare a afirmat că există suficient timp ca pachetul legislativ privind majorarea unor taxe și impozite să fie promulgat în 2025. El a precizat că măsurile ar putea fi astfel aplicate de la 1 ianuarie 2026.

Nazare a explicat că, dacă discuția legii ar fi avut loc în ianuarie sau februarie 2026, aplicarea de la 1 ianuarie nu ar fi fost posibilă. El a făcut aceste declarații în contextul în care AUR a depus o contestație privind neconstituționalitatea legii, iar termenul de judecată la Curtea Constituțională a fost stabilit pentru 10 decembrie.

Ministrul Finanțelor a declarat că termenul de 10 decembrie este adecvat. El a precizat că pachetul legislativ a fost modificat pentru a elimina paragrafele vizate de Curte, pentru a clarifica conținutul legii.

Nazare a menționat că aceste ajustări au fost luate ca măsuri de precauție, după ce pachetul legislativ a fost examinat de Curte peste 70 de zile. Inițial, Curtea Constituțională stabilise ca termen de judecată 21 ianuarie 2026 pentru contestația AUR privind neconstituționalitatea legii.