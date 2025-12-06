Politica

Bolojan, huiduit la un târg de cărți. Românii l-au luat la întrebări
Premierul Ilie Bolojan a reapărut în spațiul public sâmbătă, la Târgul de Carte Gaudeamus, la câteva zile după incidentul de la Alba Iulia, unde a fost huiduit în timpul intonării Imnului Național. Deși a încercat să treacă neobservat, premierul nu a scăpat de reacțiile critice ale vizitatorilor.

La standurile târgului, Bolojan a fost abordat de un cetățean care l-a întrebat direct despre situația financiară a românilor: „Domnule prim-ministru, ce faceți, cumpărați cărți? Aveți bani de cărți? Noi nu mai avem bani de nimic!”.

Premierul a ignorat inițial întrebarea și a încercat să se îndepărteze, dar vizitatorul a continuat insistent, solicitând o discuție „onestă despre România”. Apoi, Ilie Bolojan a întrebat: „Puteți să aveți bun-simț?”.

În ciuda controverselor recente, Ilie Bolojan a petrecut timp răsfoind mai multe volume. La standul Editurii Universității de Vest din Timișoara și la alte locații din târg, premierul a verificat câteva cărți, solicitând expres să nu fie fotografiat.

Noi detalii despre Rodica Stănoiu. Ar fi avut o relație controversată
Proprietarul Proimobil, reţinut la Bucureşti. Ar fi repetat schemele din Republica Moldova

Ce carte a cumpărat premierul

Una dintre achizițiile sale a fost „Întoarcerea marilor puteri” de Jim Sciutto, jurnalist și analist CNN, lucrare care analizează noile dinamici ale puterii globale și incertitudinile internaționale.

Postările pe rețelele sociale au surprins vizita discretă a premierului. Adriana Nica a precizat pe Facebook că Bolojan a dorit o apariție fără tam-tam, semnalând astfel colegilor să nu-l fotografieze, și că a primit doar recomandări de lectură de la cei prezenți.

Ironia situației

Ironia situației este că premierul a ales să participe la târgul de carte la câteva săptămâni după majorarea TVA-ului la cărți de la 5% la 11%, măsură intens criticată de cititori și editori, mai ales într-o țară cu unul dintre cele mai scăzute rate de lectură din Uniunea Europeană.

Evenimentul de la Gaudeamus s-a dovedit un prilej pentru premier de a fi văzut într-un cadru public relaxat, dar și de a se confrunta cu nemulțumirile directe ale cetățenilor.

