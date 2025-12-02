Bolojan, discuție cu o delegație a OMV Petrom despre stadiul proiectului Neptun Deep

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit, marți, cu reprezentanți ai OMV Petrom pentru a discuta despre stadiul proiectului Neptun Deep, planurile de investiții ale companiei și modul în care aceasta poate contribui la securitatea energetică a României. „Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a primit astăzi, la Palatul Victoria, o delegaţie a companiei OMV Petrom”, a anunțat Executivul, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, reprezentanții OMV Petrom au prezentat stadiul actual al proiectului și au arătat că lucrările înaintează conform calendarului, în coordonare cu Romgaz.

„Compania a confirmat, de asemenea, că îşi menţine angajamentul de a investi în România, inclusiv în proiecte de energie regenerabilă şi dezvoltarea capacităţilor pentru biocombustibili, contribuind astfel la stabilitatea aprovizionării cu energie”, a anunțat Guvernul.

În acest context, discuțiile au vizat realizarea forajului ANACONDA-1, în raport cu termenele obligațiilor deja existente.

„Totodată, premierul României a subliniat interesul Guvernului de a consolida parteneriatul cu compania şi a propus ca responsabilităţile de mediu să fie asumate de operator, în conformitate cu principiile europene. În ceea ce priveşte zona onshore, premierul Ilie Bolojan a adus în discuţie necesitatea unor condiţii care să asigure un echilibru între investiţii şi beneficiile pentru stat şi cetăţeni, astfel încât resursele României să fie valorificate cât mai eficient”, se mai arată în documentul citat.

În privința fiscalității și a reglementărilor, conducerea OMV Petrom a subliniat că investițiile pe termen lung au nevoie de predictibilitate. „Premierul a subliniat că Guvernul urmăreşte un echilibru corect: stabilitate pentru mediul de afaceri, dar şi decizii care să protejeze interesul cetăţenilor, inclusiv accesul la energie la costuri suportabile”, a mai anunțat Guvernul.

Potrivit reprezentanților Executivului, cele două părți au convenit să mențină un dialog „pragmatic”, astfel încât proiectele energetice majore să poată avansa în beneficiul economiei și al oamenilor.

La discuțiile de astăzi au fost prezenți Mihai Jurca, şeful Cancelariei Prim-Ministrului, Radu Burnete, consilier prezindenţial şi Adriana Petcu, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Minier, Petrolier şi al Stocării Geologice a Dioxidului de Carbon.