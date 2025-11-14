Licență pe termen scurt: OMV Petrom, sub presiune în proiectul Neptun Deep

OMV Petrom se află sub presiune în legătură cu proiectul Neptun Deep din Marea Neagră, după ce nu a început forajul pentru sondelor Nard și Anaconda. Compania a cerut statului român prelungirea licenței, care expiră în noiembrie, obținând însă doar o extensie de o lună.

Potrivit experților, această perioadă nu este suficientă pentru a începe forajul. „Compania nu va reuși să înceapă forajul într-o singură lună, va pierde licența și va fi sancționată”, a declarat un specialist în domeniul petrolier. Dacă OMV Petrom nu demarează investițiile, sancțiunea financiară ar putea crește de la 20 de milioane de euro, cât era inițial, la 50 de milioane de euro.

Autoritatea Națională pentru Resurse Minerale (ANRMPSG) și partenerul Romgaz dețin fiecare 50% din concesiunea offshore, însă OMV Petrom este operatorul principal. Proiectul prevede forarea sondelor Nard-1 și Anaconda-1, la adâncimi de peste 3.000 de metri, cu costuri estimate la aproximativ 61-62 milioane dolari per sondă și durate de 2-3 luni pentru fiecare.

OMV Petrom a transmis pentru HotNews că „în acest moment toate licențele OMV Petrom sunt în vigoare”. Reprezentanții companiei au precizat că „OMV Petrom derulează activități de explorare, dezvoltare şi producție, pentru perimetre onshore şi offshore.

Aceste activități se derulează în baza acordurilor petroliere şi a aprobărilor reglementatorului, care prevăd durata pentru fiecare tip de licență”.

Proiectul Neptun Deep nu este afectat în zonele deja declarate comerciale, de unde se așteaptă extragerea a aproximativ 100 miliarde metri cubi de gaze, echivalentul consumului României pe 10 ani, începând cu 2027.

În context, OMV Petrom și Romgaz au început discuțiile cu autoritățile pentru prelungirea licenței și obținerea autorizațiilor necesare pentru reluarea forajului în zona de ape adânci.

„OMV Petrom și Romgaz continuă activitățile de explorare în perimetrul Neptun Deep pentru a evalua potențialul de resurse al Mării Negre”, se arată într-un comunicat al companiei.

Directorul general al companiei, Christina Verchere, a declarat recent că proiectul a atras deja noi cumpărători și a semnat contracte, inclusiv cu grupul german Uniper SE.