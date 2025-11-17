Bolojan a anunțat că bugetul pentru 2026 va fi amânat: Ne lungim cu el până în ianuarie

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, că este foarte probabil ca bugetul pe anul viitor să nu fie gata în decembrie și să fie finalizat abia în ianuarie. „Este foarte probabil ca bugetul de anul viitor să nu-l putem închide în luna decembrie şi să ne lungim cu el în ianuarie”, a spus acesta, la Adunarea Generală a Asociaţiei Municipiilor din România.

Potrivit premierului, există șanse mari ca bugetul pentru anul viitor să nu fie gata în decembrie, urmând să fie prelungit în ianuarie, deoarece, înainte de adoptare, trebuie adoptată legislația care va permite un „buget predictibil”.

„Noi suntem în situaţia în care ar trebui să închidem anul acesta cu 8,4% de deficit şi ceea ce ne-am angajat pentru anul viitor este să coborâm deficitul cât mai aproape de 6%. Dacă ar fi să fac o exprimare, aş putea să spun 6-6,5%”, a mai explicat acesta.

Șeful executivului a afirmat că, pe fondul creșterii împrumuturilor contractate de România, datoria a depășit 200 de miliarde de euro, iar în ultimii ani țara s-a împrumutat aproape anual cu sume între 20 și 30 de miliarde de euro.

„Pe acest fond de creştere accelerată a datoriei, chiar dacă astăzi România are un grad de îndatorare care se va apropia de 60%, un grad de îndatorare care nu este mare, dacă ne comparăm cu media Uniunii Europenem, de aproximativ 80% sau cu gradul de îndatorare al altor state, nu ştiu, Italia, peste 100% de exemplu, problema noastră de bază este că pe fondul scăderii rating-ului de ţară, dobânzile pe care le plăteşte România sunt duble decât cele pe care le plătesc alte ţări”, a mai explicat acesta.

Bolojan a mai afirmat că, în ultimii ani, România a plătit dobânzi de 7-8%, iar acum acestea au coborât ușor sub 7%, situație care, în opinia sa, echivalează cu un nivel de îndatorare dublu, deoarece costurile sunt practic duble.

„Asta înseamnă că anul viitor, dar şi anul acesta, dobânzile pe care le plăteşte şi le va plăti România sunt la aproape 3% din PIB-ul României. Deci dobânzile pe care le plătim sunt anul acesta de aproximativ 55 de miliarde de lei, respectiv 11 miliarde de euro, iar anul viitor se vor duce către 12 miliarde de euro. Din deficitul de 6,5%, practic jumătate este ocupat doar cu plata dobânzilor”, a mai spus acesta.

Potrivit premierului, dacă dobânzile nu vor fi reduse, indiferent de cine va guverna în anii următori, România va ajunge într-o „fundătură”.

„De aceea, atingerea ţintelor de deficit este foarte importantă, ca să ne recăştigăm încrederea în pieţe, care să ne crească rating-ul şi să ne scadă dobânzile. Şi vă spun cu toată răspunderea, din păcate, în ultimii ani, de fiecare dată am început cu un deficit şi am terminat la final cu un cu totul alt deficit, ne-am luat nişte angajamente pe care nu le-am respectat, ceea ce face ca credibilitatea noastră să fie scăzută, cu efectele aferente, costurile mai mari şi aşa mai departe. Aceasta este o problemă majoră pe care, dacă nu o tratăm serios, nu putem ieşi din acest cerc vicios”, a mai explicat premierul.

Bolojan a menționat că, pentru a depăși această situație, anul viitor trebuie încasate veniturile stabilite pe baza taxelor deja aprobate.