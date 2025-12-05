Bolojan, declarații la Palatul Victoria după ce ICCJ a decis să conteste la CCR reforma pensiilor speciale

Premierul Ilie Bolojan va susţine vineri, de la ora 15:00, o conferinţă de presă la Palatul Victoria, în cadrul căreia va face declaraţii şi va răspunde întrebărilor jurnaliştilor. Anunţul oficial al Guvernului nu precizează tematica exactă a briefingului, însă contextul politic sugerează că discuţiile vor fi legate de legea privind pensiile speciale ale magistraţilor.

Evenimentul survine la scurt timp după ce Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au hotărât, cu unanimitate de voturi, sesizarea Curţii Constituţionale a României (CCR) cu privire la această lege. Decizia a fost luată de toţi cei 102 magistraţi prezenţi la şedinţă, reflectând consensul asupra necesităţii unui control constituţional.

Legea pensiilor speciale magistraţilor a mai fost atacată anterior la CCR şi a fost declarată neconstituţională de aceiași judecători, beneficiari ai unor astfel de pensii. Această situaţie a generat numeroase dezbateri în spaţiul public, dar şi în rândul membrilor coaliţiei de guvernare, cu privire la legitimitatea Guvernului în gestionarea acestui proiect, în cazul în care legea nu ar trece testul constituţionalităţii.

Deşi Executivul nu a oferit detalii suplimentare privind declaraţiile premierului, momentul a fost interpretat de analişti ca o reacţie a Guvernului la recenta hotărâre a instanţei supreme. În mod tradiţional, sesizările CCR în astfel de cazuri implică un interval de timp în care Guvernul şi Parlamentul pot formula puncte de vedere sau observaţii, iar declaraţiile de presă ale premierului sunt aşteptate să clarifice poziţia Executivului.

Premierul Ilie Bolojan va avea, de asemenea, ocazia să răspundă întrebărilor jurnaliştilor, ceea ce ar putea oferi informaţii suplimentare despre paşii următori ai Guvernului şi despre modul în care acesta intenţionează să gestioneze situaţia legislativă a pensiilor magistraţilor.

Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție au decis vineri, cu unanimitate de voturi, să sesizeze Curtea Constituțională în legătură cu noul proiect de lege privind pensiile speciale ale magistraților.