Politica

Bolojan, declarații la Palatul Victoria după ce ICCJ a decis să conteste la CCR reforma pensiilor speciale

Comentează știrea
Bolojan, declarații la Palatul Victoria după ce ICCJ a decis să conteste la CCR reforma pensiilor specialeIlie Bolojan. Sursă foto: gov.ro
Din cuprinsul articolului

Premierul Ilie Bolojan va susţine vineri, de la ora 15:00, o conferinţă de presă la Palatul Victoria, în cadrul căreia va face declaraţii şi va răspunde întrebărilor jurnaliştilor. Anunţul oficial al Guvernului nu precizează tematica exactă a briefingului, însă contextul politic sugerează că discuţiile vor fi legate de legea privind pensiile speciale ale magistraţilor.

Bolojan, conferință de presă la Palatul Victoria

Evenimentul survine la scurt timp după ce Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au hotărât, cu unanimitate de voturi, sesizarea Curţii Constituţionale a României (CCR) cu privire la această lege. Decizia a fost luată de toţi cei 102 magistraţi prezenţi la şedinţă, reflectând consensul asupra necesităţii unui control constituţional.

pensiile magistraților

pensiile magistraților / sursa foto: dreamstime.com

Legea a mai fost atacată la CCR

Legea pensiilor speciale magistraţilor a mai fost atacată anterior la CCR şi a fost declarată neconstituţională de aceiași judecători, beneficiari ai unor astfel de pensii. Această situaţie a generat numeroase dezbateri în spaţiul public, dar şi în rândul membrilor coaliţiei de guvernare, cu privire la legitimitatea Guvernului în gestionarea acestui proiect, în cazul în care legea nu ar trece testul constituţionalităţii.

CCR

Sursa: Inquam Photos/Octvian Ganea

Bolojan, nevoit să răspundă la întrebări

Deşi Executivul nu a oferit detalii suplimentare privind declaraţiile premierului, momentul a fost interpretat de analişti ca o reacţie a Guvernului la recenta hotărâre a instanţei supreme. În mod tradiţional, sesizările CCR în astfel de cazuri implică un interval de timp în care Guvernul şi Parlamentul pot formula puncte de vedere sau observaţii, iar declaraţiile de presă ale premierului sunt aşteptate să clarifice poziţia Executivului.

Ce ascunde și ce dezvăluie Strategia de Securitate Națională a lui Trump
Ce ascunde și ce dezvăluie Strategia de Securitate Națională a lui Trump
Abuz la Poliția Locală. Un agent, trimis în judecată pentru purtare abuzivă
Abuz la Poliția Locală. Un agent, trimis în judecată pentru purtare abuzivă

Premierul Ilie Bolojan va avea, de asemenea, ocazia să răspundă întrebărilor jurnaliştilor, ceea ce ar putea oferi informaţii suplimentare despre paşii următori ai Guvernului şi despre modul în care acesta intenţionează să gestioneze situaţia legislativă a pensiilor magistraţilor.

Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție au decis vineri, cu unanimitate de voturi, să sesizeze Curtea Constituțională în legătură cu noul proiect de lege privind pensiile speciale ale magistraților.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:44 - CONAF semnează încă o premieră la Paris. Gala franco-română „Women in Economy”: 10 trofee de excelență și unul special
14:39 - Bolojan, declarații la Palatul Victoria după ce ICCJ a decis să conteste la CCR reforma pensiilor speciale
14:29 - Ce ascunde și ce dezvăluie Strategia de Securitate Națională a lui Trump
14:16 - Abuz la Poliția Locală. Un agent, trimis în judecată pentru purtare abuzivă
14:11 - Restricţii la utilizarea apei în Prahova până la avizul DSP, după o săptămână fără alimentare în 13 localităţi
14:05 - Republica Moldova își va măsura pădurile după standarde europene. Cu sprijinul României, în 2026 pornește primul Inve...

HAI România!

Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale
Bătălia pentru București: Jocuri de culise și strategii electorale
Zgura umană cu pretenții de eroi civici
Zgura umană cu pretenții de eroi civici
Pe Apa Sâmbetei. Hai LIVE cu Turcescu
Pe Apa Sâmbetei. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale