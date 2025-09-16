Boguță și Bucur rescriu regulile: cursuri de actorie pentru film

Actorul Dorian Boguță a povestit cum a ajuns să facă cursuri de actorie de film. Acesta a spus că ideea a fost a lui Dragoș Bucur, care l-a rugat pe el și pe Alexandru Papadopol să se alăture proiectului. El a anunțat că vor începe cursurile în octombrie.

„Ideea i-a venit lui Dragoș Bucur acum 15 ani. M-a întrebat pe mine și pe Alexandru Papadopol dacă vrem să ne alăturam. Nu știam cu ce se mănâncă, dar ne-am alăturat. Pe atunci nu se găseau cursuri de actorie film și am zis că e loc. Am făcut un program al nostru și am zis că la final trebuie să facem film cu cursanții. De atunci am tot făcut filme printre care “Două Lozuri” și altele”, a spus actorul în exclusivitate pentru EVZ.

Boguță a mai povestit că și-a dat seama că vrea să ajungă actor încă din tinerețe, când a jucat într-un film și că nu regretă decizia luată. „Am ajuns actor la 12 ani, am jucat într un film și am considerat că e cel mai tare lucru. M-am făcut actor cu acte apoi”, a spus el.

Dorian Boguță e pasionat și de regie. Acesta a povestit că se inspiră din experiența proprie și că filmele sunt ca o psihoterapie pentru el.

„Am regizat 8 filme până acum și toate pleacă din interiorul meu, experiența mea, emoția și trăirea mea. Când fac filme mă simt ca la psihoterapie”, a spus el.

Actorul urmează să aibă numeroase proiecte anul acesta. El a anunțat că urmează să aibă premiera spectacolului „Iluzii” și că lucrează la un nou lungmetraj. Acesta a mai transmis că pe 15 octombrie începe cu colegii săi cursurile de actorie de film.

„Pe 23 septembrie voir avea premiera spectacolului “Iluzii”, de Vîrîpaev, în regia Sorin Militaru, la teatru FFTeatru. Este o emoție specială acest moment. Ultima dată am urcat pe scena în urmă cu 19 an și asta spune tot. Se poate spune că m-am revirginat în ale teatrului. Apoi pe 15 octombrie dăm drumul la cursurile de actoriedefilm.ro 2025-2026. Toate detaliile pe site www.actoriedefilm.ro. După încercăm să facem film cu ultima promoție de cursanți. Un film comercial dar cu sens, în care vor juca toți cursanții școlii. Și apoi proiectul de suflet “Kazimir” un lungmetraj horror pe care aștept să-l fac demult”, a mai spus Boguță.

Dorian Boguță i-a sfătuit pe tinerii care vor să se apuce de actorie să se gândească foarte bine înainte și să nu uite că secretul constă în noroc și seriozitate. „Să se gândească de 3 ori înainte să se apuce de actorie”, a spus el.

Acesta a spus că s-a confruntat cu multe situații dificile pe platoul de filmare. Actorul a povestit că un moment stânjenitor a fost când a trebuit să filmeze o secvență de amor chiar cu iubita regizorului.

„Pe platoul de filmare a trebuit să pun mâna acolo unde nu se pune la o femeie. Era iubita regizorului, iar în film era iubita mea. Nu e cel mai confortabil lucru”, a mai declarat el.

Dorian Boguță este unul dintre cei mai apreciați actori români, cunoscut atât pentru rolurile sale din film și teatru, cât și pentru implicarea în proiecte educative și de regie. S-a născut pe 23 ianuarie 1971, în Chișinău, Republica Moldova, și a început să activeze în actorie încă din anii ’80-’90, construindu-și o carieră solidă și apreciată de public și critici.

Moartea domnului Lăzărescu (2005) – un film apreciat de critici, în care a interpretat rolul unui paramedic.

Francesca (2009) – un film care a fost apreciat în întreaga lume la multe festivaluri de film de prestigiu.

Love Building (2013) – un film de succes în box office-ul românesc, în care a jucat rolul lui Valentin Preda.

Două lozuri (2016) – o comedie de succes în care a interpretat rolul lui Dinel Petre.

Charleston (2017) – un film în regia lui Andrei Crețulescu, în care a avut un rol important.

Zavera (2019) – un film în care a interpretat rolul lui Ștefan.

Încă două lozuri (2023) – o continuare a filmului din 2016, în care a jucat din nou rolul lui Dinel Petre.

MMXX (2023) – un film în care a interpretat rolul lui Giani.

Pe lângă aceste producții, el a fost și producător în filme precum Love Building (2013) și Alt Love Building (2014), alături de colegii săi Dragoș Bucur și Alexandru Papadopol, prin intermediul companiei Actorie de Film. În 2021, acesta a câștigat premiul pentru Cel mai bun scenariu la Premiile Gopo pentru filmul Urma.