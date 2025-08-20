Monden Plecarea anului de la Pro TV. Toate planurile au fost date peste cap







Actorul și prezentatorul Dragoș Bucur a anunțat că nu va mai face parte din juriul show-ului „Românii au talent” de pe Pro TV. Acesta a scris pe contul său de Instagram că, după trei ani în echipa emisiunii, va face o pauză de televiziune: „ De anul acesta ‘Românii au talent’ merge mai departe fără mine. Eu fac o pauză de televiziune, însă ne revedem curând în cinema, iar până atunci vă aștept pe contul nostru @bucurii_la_tara, unde un nou sezon plin de surprize va începe foarte curând”.

Dragoș Bucur a declarat pentru paginademedia.ro că, în prezent, nu se filmează „Visuri la cheie”. Actorul s-a alăturat juriului „Românii au talent” acum trei ani, împreună cu Mihai Bobonete, înlocuindu-i pe Florin Călinescu și Alexandra Dinu. În prezent, el se concentrează pe proiectele personale, inclusiv canalul său de YouTube „Bucurii la țară”, și pe aparițiile în cinematografie.

„Bucurii la țară” documentează viața lui și a familiei sale în satul Greci, județul Argeș. Bucur a povestit într-un interviu pentru viva.ro despre modul în care își împarte responsabilitățile cu soția sa, Dana Nălbaru: „Avem 9 găini, 5 câini, un porc, un iepure și o pisică. De găini ne ocupăm toți, pe rând, de pisică și iepure mai mult copiii și Dana, de porc eu, de câini eu și Dana. Avem grădina și livada, de care ne ocupăm mai mult eu și Dana, dar și copiii ne ajută. O parte din alimente sunt procurate local: lapte, brânză și carne, uneori cartofi și ceapă. Pâinea și dulciurile le facem singuri”.

Bucur a vorbit despre diferențele între viața la oraș și viața la sat: „M-am născut în București și pot face comparația între viața la oraș și viața la sat. Nu idealizez satul românesc. Orașul oferă comoditate, dar și dependență de servicii și facilități – încălzirea centralizată, apa de rețea, mall-ul, aplicațiile de cumpărături. Suntem încă departe de a avea tot ce ne-am dori, dar sperăm ca în câțiva ani să reglăm așteptările cu capacitățile”.