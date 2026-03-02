Bogdan Ivan: Rafinăria din Arabia Saudită care livrează României funcționează la parametri optimi

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni că rafinăria din Arabia Saudită care a fost oprită nu este cea care livrează României și că, între timp, România și-a diversificat sursele de aprovizionare. „Rafinăria care livrează astăzi în România este în continuare pornită şi funcţionează la parametrii optimi în Arabia Saudită”, a explicat acesta, la un post TV.

Ministrul Energiei a fost întrebat despre posibilitatea unei creșteri a prețului combustibililor, în contextul actual internațional.

„Vreau să opresc speculaţiile astea, în contextul în care am mai avut o rundă de speculaţii anul trecut, în luna octombrie, pe fondul sancţiunilor împotriva Lukoil, când şi atunci, dacă ne amintim, erau titrate multe burtiere la televiziuni, 10 lei litru de benzină şi motorină în contextul crizei Lukoil. Şi atunci am acţionat încă din timp, am discutat cu operatorii din piaţă, m-am asigurat că avem stocuri, am avut o discuţie foarte aplicată cu Consiliul Concurenţei, ANPC şi ANAF, în care le-am cerut ca în cazul în care există unii temerari din piaţă care vor dori să profite de acest context emoţional pentru a creşte artificial preţurile, să fie sancţionaţi şi în acea perioadă am avut o stagnare a preţului la motorină şi benzină”, a explicat acesta, la Digi 24.

Ministrul a declarat că România produce aproape dublu față de cantitatea de benzină pe care o consumă, iar aproximativ jumătate din producție merge la export. „În momentul de faţă o să putem să ne ţinem în continuare de producţie, fără să avem perturbaţii în piaţă. În cazul motorinei producem aproximativ 50% din ceea ce consumăm pe teritoriul României, diferenţa venindu-ne din India, din Turcia, din Oman, din Arabia Saudită”, a explicat acesta.

Ministrul a declarat că aproximativ 20% din importuri provin din Arabia Saudită. „În această formulă, practic, noi avem sub o oarecare presiune, doar 10% din consumul intern al motorinei din România. În acest context pot să vă spun că am discutat şi cu cei din terminalul lor, din Arabia Saudită, acea rafinărie care a fost oprită nu este cea care livrează României”, a explicat acesta.

De asemenea, Bogdan Ivan a menționat că „rafinăria care livrează astăzi în România este în continuare pornită şi funcționează la parametrii optimi în Arabia Saudită”. „Între timp, noi ne-am diversificat sursele de aprovizionare şi aducem inclusiv motorină din Norvegia pentru a ne acoperi o parte din mixul din ţara noastră”, a mai adăugat acesta.

Ministrul a declarat că majorarea de 10-14% a prețului petrolului pe piața internațională are un impact evident, însă, în România, petrolul brut reprezintă aproximativ 25% din prețul final al litrului de benzină și motorină.