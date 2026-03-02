Social

Bogdan Ivan: Rafinăria din Arabia Saudită care livrează României funcționează la parametri optimi

Comentează știrea
Bogdan Ivan: Rafinăria din Arabia Saudită care livrează României funcționează la parametri optimiPompă carburanți. Sursă foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni că rafinăria din Arabia Saudită care a fost oprită nu este cea care livrează României și că, între timp, România și-a diversificat sursele de aprovizionare. „Rafinăria care livrează astăzi în România este în continuare pornită şi funcţionează la parametrii optimi în Arabia Saudită”, a explicat acesta, la un post TV.

Bogdan Ivan: „România produce aproape dublu față de cantitatea de benzină pe care o consumă”

Ministrul Energiei a fost întrebat despre posibilitatea unei creșteri a prețului combustibililor, în contextul actual internațional.

„Vreau să opresc speculaţiile astea, în contextul în care am mai avut o rundă de speculaţii anul trecut, în luna octombrie, pe fondul sancţiunilor împotriva Lukoil, când şi atunci, dacă ne amintim, erau titrate multe burtiere la televiziuni, 10 lei litru de benzină şi motorină în contextul crizei Lukoil. Şi atunci am acţionat încă din timp, am discutat cu operatorii din piaţă, m-am asigurat că avem stocuri, am avut o discuţie foarte aplicată cu Consiliul Concurenţei, ANPC şi ANAF, în care le-am cerut ca în cazul în care există unii temerari din piaţă care vor dori să profite de acest context emoţional pentru a creşte artificial preţurile, să fie sancţionaţi şi în acea perioadă am avut o stagnare a preţului la motorină şi benzină”, a explicat acesta, la Digi 24.

Ministrul a declarat că România produce aproape dublu față de cantitatea de benzină pe care o consumă, iar aproximativ jumătate din producție merge la export. „În momentul de faţă o să putem să ne ţinem în continuare de producţie, fără să avem perturbaţii în piaţă. În cazul motorinei producem aproximativ 50% din ceea ce consumăm pe teritoriul României, diferenţa venindu-ne din India, din Turcia, din Oman, din Arabia Saudită”, a explicat acesta.

Seiful Apocalipsei, ultima salvare a oamenirii. Caracteristicile locului care are un singur scop
Seiful Apocalipsei, ultima salvare a oamenirii. Caracteristicile locului care are un singur scop
Bani de la guvern să te muți la sat. 13.000 de euro ca să locuiești la doar un pas de România
Bani de la guvern să te muți la sat. 13.000 de euro ca să locuiești la doar un pas de România
Bogdan Ivan

Bogdan Ivan / sursa foto: captură video

„Ne-am diversificat sursele de aprovizionare”

Ministrul a declarat că aproximativ 20% din importuri provin din Arabia Saudită. „În această formulă, practic, noi avem sub o oarecare presiune, doar 10% din consumul intern al motorinei din România. În acest context pot să vă spun că am discutat şi cu cei din terminalul lor, din Arabia Saudită, acea rafinărie care a fost oprită nu este cea care livrează României”, a explicat acesta.

De asemenea, Bogdan Ivan a menționat că „rafinăria care livrează astăzi în România este în continuare pornită şi funcționează la parametrii optimi în Arabia Saudită”. „Între timp, noi ne-am diversificat sursele de aprovizionare şi aducem inclusiv motorină din Norvegia pentru a ne acoperi o parte din mixul din ţara noastră”, a mai adăugat acesta.

Creșterea prețului petrolului influențează doar parțial costul carburanților în România

Ministrul a declarat că majorarea de 10-14% a prețului petrolului pe piața internațională are un impact evident, însă, în România, petrolul brut reprezintă aproximativ 25% din prețul final al litrului de benzină și motorină.

„Ceea ce vreau să transmit foarte clar oamenilor de acasă este următorul lucru: suntem pregătiţi, atât cu ceea ce avem în stocurile operaţionale astăzi la operatorii economici din România, cu achiziţiile făcute în avans pentru următoarele luni, de ţiţei, pentru rafinările din România, cu o situaţie în care să ne ajungă toate stocurile timp de cel puţin 5-6 luni de zile, pe lângă situaţia de urgenţă în care noi astăzi suntem pregătiţi, cu depozitele în proporţie de 102%, pentru că avem deja toate depozitele full plus zone de rezerve pe zonă de transport, că nu suntem în riscul de a nu avea suficientă motorină şi benzină pe piaţa din România”, a explicat Bogdan Ivan.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:58 - Seiful Apocalipsei, ultima salvare a oamenirii. Caracteristicile locului care are un singur scop
23:50 - Bani de la guvern să te muți la sat. 13.000 de euro ca să locuiești la doar un pas de România
23:39 - Pașcani, 2 martie 1907, muncitorii și țăranii contra statului român! A fost România în pericol să fie invadată de vec...
23:30 - Bogdan Ivan: Rafinăria din Arabia Saudită care livrează României funcționează la parametri optimi
23:21 - Reacția NATO la acțiunea militară a SUA și a Israelului contra Iranului: Nu există niciun plan
23:12 - Deputat PSD: O eventuală cedare a barajului Mihăileni ar putea provoca o tragedie în Valea Jiului

HAI România!

Marele instrument cu care se antrenează populația contra războaielor și fake news-urilor. Fost ministru: „Degeaba cumperi arme”
Marele instrument cu care se antrenează populația contra războaielor și fake news-urilor. Fost ministru: „Degeaba cum...
Regizorul Bogdan Mureșanu, supărat pe Guvern. „E suicidar ce face. În ritmul ăsta, nu scăpăm de suveraniști”
Regizorul Bogdan Mureșanu, supărat pe Guvern. „E suicidar ce face. În ritmul ăsta, nu scăpăm de suveraniști”
Regizorul Bogdan Mureșanu: „România funcționează pe premisa de excepționalitate. Trebuie ori o catastrofă, ori un miracol”
Regizorul Bogdan Mureșanu: „România funcționează pe premisa de excepționalitate. Trebuie ori o catastrofă, ori un mir...

Proiecte speciale