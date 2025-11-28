Economie

Bogdan Chirițoiu, Consiliul Concurenței, despre piața de retail: Ar fi bine să mai intre și jucători noi

Bogdan Chirițoiu, Consiliul Concurenței, despre piața de retail: Ar fi bine să mai intre și jucători noi
Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, afirmă că România are o piață de retail bună, cu concurență multă, care se vede în prețuri, care nu mai sunt atât de mici, cum erau în trecut, pentru că avem inflație.

România, alături de Polonia, cele mai mici prețuri la alimente

Chiar și așa România, alături de Polonia, reprezintă țările cu cele mai mici prețuri la alimente la nivelul Uniunii Europene, conform datelor Eurostat, ceea ce este efectul acestei concurențe puternice.

Ar fi bine, însă, să mai intre și jucători noi pe piață pentru a avea o concurență solidă, atrage atenția președintele Consiliului Concurenței.

„Ce ne este frică este să nu scadă concurența, într-adevăr. Am văzut în ultimii ani, ieșiri: Cora, Profi, trebuie să vedem cu Carrefour ce se întâmplă. În același timp, m-a bucurat că magazinele pe care le-a disponibilizat Profi – deci magazinele pe care Mega Image a trebuit să le revândă – au ajuns la un operator local, care în felul acesta se extinde în restul țării, eu sper să mai și crească, ies unii de pe piață, nu fac față concurenței, ok. De aceea ar fi bine să mai și intre jucători noi ca să rămână într-adevăr un nivel concurențial puternic”, afirmă Bogdan Chirițoiu într-un interviu acordat Foodbiz.

