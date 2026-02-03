Biserică prăbuşită parțial în județul Sălaj. Se caută victime printre dărâmături

O biserică s-a prăbuşit marţi seară în judeţul Sălaj, în imediata apropiere a sediului Poliţiei Oraşului Cehu Silvaniei, incident în urma căruia o poliţistă aflată în drum spre serviciu a fost rănită, iar un autoturism a fost avariat, a transmis IPJ Sălaj.

Potrivit informaţiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Sălaj, prăbuşirea a fost semnalată în seara zilei de 3 februarie, în jurul orei 18:30.

„La data de 3 februarie a.c., în jurul orei 18:30, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Cehu Silvaniei au fost sesizaţi prin apel unic de urgenţă 112 cu privire la faptul că o biserică din oraşul Cehu Silvaniei, situată în vecinătatea sediului Poliţiei Oraşului Cehu Silvaniei, s-a prăbuşit. La faţa locului s-au deplasat poliţişti, pompieri şi echipaje medicale”, a transmis IPJ Sălaj.

În urma incidentului, o femeie, agent de poliţie în cadrul Poliţiei Oraşului Cehu Silvaniei, a fost rănită după ce a fost surprinsă de prăbuşirea construcţiei în timp ce se deplasa către sediul unităţii. Aceasta a fost transportată la o unitate medicală pentru îngrijiri, fiind conştientă în momentul preluării de către echipajele medicale.

Autorităţile au precizat că un autoturism a fost distrus în urma prăbuşirii clădirii.

„De asemenea, în urma prăbuşirii, un autoturism a fost distrus. În prezent, sunt efectuate căutări la faţa locului, în vederea identificării altor posibile victime”, au mai transmis reprezentanţii IPJ Sălaj. Până la acest moment, circumstanţele producerii incidentului nu sunt cunoscute.

Biserica Reformată din Cehu Silvaniei se afla, din anul 2025, într-un amplu proces de restaurare. Lucrările, în valoare de aproximativ 10 milioane de lei, sunt finanţate de Institutul Național al Patrimoniului prin Timbrul Monumentelor Istorice şi vizau restaurarea, conservarea şi punerea în valoare a monumentului.

Pe lângă finanţarea asigurată prin programul naţional, parohia care deţine biserica a beneficiat, în cursul anului trecut, şi de sprijin financiar din partea Consiliului Judeţean Sălaj, prin programul judeţean dedicat protecţiei monumentelor istorice.

Conform datelor furnizate de Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, lăcaşul de cult a fost construit la începutul secolului al XV-lea ca biserică catolică medievală. Din structura gotică originală se mai păstrau intrarea de sub turn, sanctuarul şi blazoanele familiilor nobiliare Drágffy şi Jakcs.

Trecută la cultul reformat în anul 1530, biserica a suferit numeroase modificări de-a lungul timpului, cea mai vizibilă fiind edificarea turnului baroc cu fleşă metalică, element care domina silueta oraşului până la prăbuşirea produsă marţi seara.