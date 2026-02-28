Biserica Ortodoxă Rusă, acuzată că ar facilita recrutarea kenyenilor pentru războiul din Ucraina

O presupusă schemă de recrutare a cetățenilor kenyeni pentru a lupta în Ucraina, prin intermediul unor reprezentanți afiliați Bisericii Ortodoxe Ruse, este semnalată de jurnaliști și organizații pentru drepturile omului, potrivit Meduza

Informațiile au fost relatate de publicația independentă iStories și de jurnalista Ksenia Luchenko, care urmărește activitatea Bisericii Ortodoxe Ruse, făcând referire la un material publicat la jumătatea lunii februarie de Religion News Service.

Potrivit grupului pentru drepturile omului Vocal Africa, preoți afiliați Bisericii Ortodoxe Ruse ar fi îndemnat tineri kenyeni să călătorească în Rusia sub pretextul unor oportunități de muncă.

Organizația susține că li s-ar fi oferit acoperirea cheltuielilor de transport și promisiunea unor salarii lunare cuprinse între 350.000 și 400.000 de șilingi kenyeni, echivalentul a aproximativ 3.000 de dolari.

Conform informațiilor citate, cetățenii kenyeni ar fi ajuns în Rusia cu vize turistice. Reprezentanții pentru drepturile omului afirmă că, în realitate, persoanele recrutate „nu primesc niciodată banii promiși”.

De asemenea, după sosirea în Rusia, documentele acestora ar fi confiscate, iar în numele lor ar fi deschise conturi bancare controlate de comandanți militari. Ulterior, aceștia ar fi trimiși pe front.

Un reprezentant al Bisericii Ortodoxe Ruse din Nairobi, care a vorbit sub protecția anonimatului pentru Religion News Service, a respins acuzațiile.

Acesta a declarat că kenyenii sunt trimiși în Rusia pentru a studia la seminar, nu pentru a lupta. Totuși, el a precizat că li se aduce la cunoștință „posibilitatea recrutării militare”.

Reprezentantul a susținut că Biserica poate justifica situația fiecărui student trimis și că „niciunul dintre ei nu s-a alăturat armatei”.

Serviciul Național de Informații din Kenya a transmis că peste 1.000 de cetățeni kenyeni ar fi fost recrutați în armata rusă pentru a participa la războiul împotriva Ucrainei.

Potrivit estimărilor instituției, 89 de cetățeni kenyeni se aflau pe linia frontului la începutul anului 2026.

În paralel, autoritățile ucrainene au oferit propriile estimări privind prezența cetățenilor străini în rândurile armatei ruse. În noiembrie 2025, ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a declarat că peste 1.400 de persoane din 36 de state africane luptă pentru Rusia în Ucraina.

Acesta a precizat că „numărul reprezintă persoanele identificate, însă cifra reală ar putea fi mai mare”.

Potrivit oficialilor de la Kiev, au fost identificați cel puțin 18.000 de cetățeni străini care luptă de partea Rusiei, iar Ucraina deține prizonieri de război proveniți din 37 de țări diferite.

La sfârșitul lunii februarie, iStories a relatat că autoritățile ruse ar fi întocmit o listă cu cel puțin 36 de state din care recrutarea de mercenari pentru războiul din Ucraina ar fi interzisă.

Copii ale presupusei liste au circulat online și includ țări din Africa, Orientul Mijlociu, dar și state considerate „prietene” de Rusia, precum China, India, Brazilia, Turcia, Cuba, Venezuela și Argentina.

Numărul total al cetățenilor străini aflați în rândurile armatei ruse rămâne necunoscut. Informațiile disponibile provin din estimări oficiale și investigații jurnalistice, iar datele nu au fost confirmate independent în totalitate.

Surse: