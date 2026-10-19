Comunitatea ortodoxă română din Lucca, Italia, a devenit proprietara bisericii în care își desfășoară slujbele religioase și în care, în 2008, a fost întronizat primul episcop ortodox român din Italia. Achiziția reprezintă un moment important pentru păstrarea identității spirituale și culturale a românilor din regiune, potrivit Basilica.ro.

Membrii parohiei au semnat contractul de cumpărare vinerea trecută. Proiectul a beneficiat de sprijin financiar nerambursabil din partea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni.

Lăcașul de cult, situat pe strada Sant’Anastasio, are o istorie îndelungată, fiind datat între secolele al XII-lea și al XV-lea. Biserica este clasificată drept monument de artă protejat de Ministerul Culturii din Italia.

Importanța sa pentru comunitatea românească este legată și de un moment istoric din 8 mai 2008, când aici a fost întronizat Preasfințitul Părinte Siluan, primul episcop ortodox român al Italiei.

Contractul de cumpărare își va produce toate efectele juridice după expirarea termenului legal în care statul italian își poate exercita dreptul de preempțiune, având în vedere statutul protejat al monumentului.

Achiziția bisericii a fost realizată prin proiectul „Rădăcini și continuitate: Achiziția bisericii parohiei Sfântul Antonie cel Mare din Lucca – locul întronizării primului episcop ortodox român al Italiei”.

Reprezentanții parohiei au explicat că dobândirea dreptului de proprietate oferă comunității posibilitatea de a păstra lăcașul de cult și de a continua activitățile religioase și culturale.

„Prin obținerea dreptului de proprietate asupra lăcașului situat în via Sant’Anastasio, parohia garantează păstrarea identității spirituale pentru românii din Lucca și din localitățile învecinate”, au anunțat reprezentanții comunității parohiale.

Aceștia au mulțumit autorităților române, credincioșilor și donatorilor care au contribuit la realizarea proiectului.

„Mulțumim Departamentului pentru Românii de Pretutindeni al Guvernului României, precum și tuturor credincioșilor și donatorilor care ne-au susținut cu rugăciunea, gândul cel bun și milostenia față de acest colț de pământ românesc din inima Italiei”, au transmis reprezentanții parohiei.

Dobândirea bisericii le oferă reprezentanților comunității posibilitatea de a organiza pe termen lung activitățile parohiale. Printre acestea se numără programele sociale, orele de cateheză și activitățile Școlii Parohiale desfășurate în limba română.

Pentru românii din Lucca și din localitățile apropiate, achiziția înseamnă păstrarea unui loc important pentru viața religioasă, transmiterea tradițiilor și educarea generațiilor tinere în spiritul valorilor culturale și spirituale românești.