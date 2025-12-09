Birocrația, legislația stufoasă și lipsa digitalizării, marile probleme ale sectorului public. Ce nemulțumiri au bugetarii

Birocrația excesivă, legislația stufoasă și lipsa digitalizării reprezintă cele mai mari provocări cu care se confruntă angajații din sectorul public, potrivit unui sondaj național realizat de Centrul de Formare APSAP. Studiul, cel mai amplu de acest fel din ultimii ani, a implicat 4.743 de angajați din administrație, participanți la programele gratuite de formare profesională organizate de centru.

Conform analizei, angajații din sectorul public identifică principalele obstacole astfel: 62% consideră că birocrația excesivă reprezintă cea mai mare problemă, 47% semnalează legislația stufoasă și contradictorie, iar 37% se plâng de lipsa digitalizării în instituțiile în care lucrează.

Aceste trei aspecte sunt percepute ca fiind principalele cauze ale ineficienței administrative și ale dificultății de a oferi servicii rapide și moderne cetățenilor.

Sondajul mai scoate la lumină și alte probleme care afectează performanța instituțiilor publice: ineficiența și lipsa de responsabilizare (31%), corupție și favoritism (30%), lipsa motivației și a pregătirii profesionale (29%), imixtiunea politică (26%), subfinanțarea și administrarea defectuoasă a resurselor (25%) și decalajul între administrația centrală și cea locală (12%).

„Răspunsurile confirmă, fără echivoc, că angajații din sectorul public sunt extrem de conștienți atât de limitele cu care se confruntă zilnic, cât și de direcțiile în care administrația trebuie să evolueze. Ei indică foarte clar că simplificarea procedurilor, digitalizarea reală și un cadru legislativ coerent și aplicabil sunt pilonii esențiali ai unei reforme autentice. Aceste priorități nu mai pot fi amânate dacă ne dorim o administrație modernă, eficientă și capabilă să ofere servicii publice de calitate”,declară Bogdan-Costin Fârșirotu, președinte al Centrului de Formare APSAP.

Studiul arată că o parte semnificativă a angajaților cu experiență veche în instituții contribuie la păstrarea unor practici depășite. Aproximativ 33% lucrează de peste 15 ani în aceeași instituție, iar 40% dintre angajați nu și-au schimbat niciodată biroul, departamentul sau tipul de activitate.

Reprezentantul ASAP adaugă că, deși experiența este valoroasă, mobilitatea și competiția profesională sunt esențiale pentru implementarea digitalizării și inovării în administrație.

„Un om aflat de 15 ani în aceeași instituție va continua, inevitabil, să reproducă ceea ce a învățat la începutul carierei sale, în contextul unei lumi care nu mai seamănă deloc cu cea din 2008 sau 2010. Nu poți cere digitalizare, inovație, deschidere și schimbare unui sistem în care 40% dintre oameni lucrează exact în același loc de când era folosit faxul. Nu poți avea instituții dinamice când jumătate din personal nu a schimbat niciodată biroul, departamentul sau tipul de activitate”, mai spune Bogdan-Costin Fârșirotu.

Lipsa digitalizării rămâne o problemă majoră. Deși peste 65% dintre respondenți dețin semnătură digitală calificată, foarte puțini o utilizează în practică. Astfel, 40% nu au folosit deloc semnătura digitală în ultimul an, iar 35% au aplicat-o între 1 și 10 documente.

În paralel, consumul de hârtie a rămas ridicat: peste 51% dintre angajați folosesc lunar între 100 și 500 de coli pentru documente, iar în 20% dintre cazuri acesta a scăzut doar ușor în ultimii ani.

„Datele sondajului arată limpede că lipsa digitalizării nu ține doar de infrastructura instituțiilor, ci și de nivelul de competențe ale angajaților. Patru din zece respondenți declară că au doar competențe digitale de bază, iar peste 60% nu dețin niciun certificat care să le ateste nivelul. Este o realitate care confirmă nevoia urgentă de formare și profesionalizare în administrația publică. În acest context, rolul APSAP devine esențial: prin programele noastre dedicate - inclusiv cursuri gratuite - sprijinim angajații din sectorul public să-și dezvolte competențele digitale și profesionale, astfel încât să poată răspunde cerințelor unei administrații moderne și performante”, mai spune acesta.

Fondat în 2014, Centrul de Formare APSAP oferă programe de formare profesională pentru sectorul public și privat, cu peste 250.000 de participanți și o echipă de 75 de formatori.

Cursurile acoperă domenii precum resurse umane, protecția datelor, competențele digitale, marketing digital, public speaking, competențe antreprenoriale și management de proiect, toate acreditate de Ministerul Muncii și Ministerul Educației.

În ultimii patru ani, APSAP a organizat peste 3.000 de programe și conferințe naționale, reunind peste 100.000 de participanți din întreaga țară, inclusiv funcționari publici, personal contractual și demnitari. Prin aceste programe, centrul sprijină digitalizarea și creșterea profesională a angajaților din sectorul public, contribuind la dezvoltarea unei administrații eficiente, moderne și capabile să ofere servicii de calitate.