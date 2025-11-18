Economie

Sondaj Eurochambres: Mediul de afaceri din România semnalează înrăutățirea așteptărilor economice pentru 2026

Sondajul Economic Eurochambres 2026 (EES2026), realizat pe baza răspunsurilor a 41.090 de întreprinderi din 28 de țări europene, inclusiv România, relevă că antreprenorii se străduiesc să-și revină după mai mulți ani dificili.

Este posibilă redresarea economiei din Europa? Depinde de UE și de guverne

Posibilitatea de a redresa economia Europei depinde de angajamentul Uniunii Europene și al guvernelor naționale de a aborda provocările legate de forța de muncă, sarcinile administrative și barierele din calea pieței unice.

Conform studiului Eurochambres 2026, așteptările respondenților români s-au înrăutățit în ceea ce privește cei cinci indicatori:

  • încrederea mediului de business,
  • evoluția globală a afacerii,
  • forța de muncă,
  • provocările întâmpinate,
  • vânzările naționale și
  • așteptările privind exporturile pentru 2026, în comparație cu anul 2025.

Reglementările împovărătoare din partea statului, principala problemă a economiei europene

Principala provocare menționată de cei care au răspuns întrebărilor din sondajul Eurochambres 2026 a vizat reglementările împovărătoare, pentru al doilea an consecutiv.

Rezultatele pozitive reflectate de studiul Eurochambres 2026 indică scăderea inflației, prețurile mai mici la consum și o cerere internă relativ mai puternică în comparație cu anul trecut.

Cu toate acestea, se preconizează că provocările actuale – precum costurile ridicate ale forței de muncă, reglementările complexe și împovărătoare ale Uniunii Europene și incertitudinea geopolitică – vor continua să afecteze în special ocuparea forței de muncă și investițiile.

Promovarea digitalizării și minimizarea procedurilor administrative, soluția pentru economia europeană

Recomandările Eurochambres vizează promovarea digitalizării și minimizarea procedurilor administrative aplicabile companiilor prin utilizarea infrastructurii de inteligență artificială care să conducă la simplificarea activității, cu reducerea la minimum a normelor aplicabile IMM-urilor pentru infrastructurile digitale, cu scopul de a elibera capacitatea de investiții, timpul și resursele.

De asemenea, este necesară identificarea oportunităților Europei de a face comerț la nivel mondial prin facilitarea internaționalizării IMM-urilor europene și încheierea de acorduri comerciale cu alți parteneri globali.

Înființată în 1958 ca răspuns direct la crearea Comunității Economice Europene, Eurochambres acționează ca ochii, urechile și vocea comunității de afaceri la nivelul UE.

 

