CCIR a preluat un nou mandat ca membru în Consiliul Director al Eurochambres

CCIR a preluat un nou mandat ca membru în Consiliul Director al Eurochambres
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a participat, în data de 5 noiembrie a.c., la Adunarea Generală a membrilor Asociației Camerelor de Comerț și Industrie Europene (Eurochambres).

La acest eveniment, Camera Națională a preluat un nou mandat ca membru în Consiliul Director al Eurochambres, instituție reprezentativă la nivel european pentru camerele de comerț.

Totodată, președintele în exercițiu al Eurochambers la data evenimentului, dl Vladimir Dluohy, a preluat un nou mandat în funcția menționată.

Cu ocazia acestui eveniment, Mihai Daraban a avut o serie de întâlniri oficiale cu Rifat Hisarciklioglu, președintele World Chambers Federation (WCF), Ben Butter, secretarul general al Eurochambres, precum și cu alți președinți de camere de comerț europene.

Daraban: Vocea comunității de afaceri românești trebuie auzită mai puternic

„Preluarea acestui nou mandat reprezintă o recunoaștere a rolului crescut pe care România și CCIR îl joacă în arhitectura economică europeană. Vom aduce în discuțiile la nivel european perspectiva unei economii dinamice, aflate la intersecția dintre Est și Vest, cu un potențial imens de dezvoltare.

Vocea comunității de afaceri românești trebuie auzită mai puternic în cadrul proceselor decizionale europene, mai ales în contextul transformărilor majore pe care le traversăm.

Prin acest mandat, CCIR devine un pod de legătură strategic între mediul de afaceri românesc și cel european, facilitând nu doar dialogul, ci și acțiuni concrete care să susțină competitivitatea întreprinderilor noastre pe piețele internaționale.”, a declarat președintele CCIR, Mihai Daraban.

Ce este Eurochambers

Eurochambres este organizația care reprezintă interesele a peste 20 de milioane de întreprinderi europene. Fondată în 1958, Eurochambres reunește 45 de camere de comerț și industrie naționale și asociații din 36 de țări europene, reprezentând aproximativ 1.700 de camere de comerț regionale și locale.

Eurochambres oferă membrilor săi o platformă pentru schimb de experiență, lobby coordonat la nivel european și acces la rețele internaționale de afaceri, jucând un rol esențial în modelarea politicilor economice europene și în sprijinirea competitivității întreprinderilor, în special a IMM-urilor, care reprezintă 93% din totalul companiilor europene.

