Bill Clinton a împins-o pe Hillary în plină stradă. Momentul a fost filmat

Bill Clinton a fost surprins marți în timp ce încerca să traverseze o stradă aglomerată din New York City, într-un moment care a devenit rapid viral pe rețelele sociale. În videoclip, fostul președinte al SUA pare să o împingă ușor pe soția sa,Hillary Clinton, spre trecerea de pietoni, dar aceasta se oprește și protestează ferm: „Nu, nu, nu, nu, nu. Nu face asta. Nu face asta.”

Incidentul a avut loc după ce Bill și Hillary Clinton au participat la un eveniment public și au vizitat-o pe fiica lor, Chelsea Clinton. Videoclipul arată cum fostul președinte pare să o împingă ușor pe Hillary spre trecerea de pietoni, încercând să traverseze strada înainte ca semaforul să se schimbe. Hillary Clinton a ridicat imediat mâinile și a protestat: „Nu, nu, nu, nu, nu. Nu face asta. Nu face asta.”

La scurt timp, când semaforul a permis traversarea, cei doi au trecut strada în siguranță, însoțiți de un bodyguard. Bill Clinton a comentat amuzat, cu un zâmbet: „Nu e o idee bună”, recunoscând că încercarea lui de a grăbi traversarea nu a fost cea mai potrivită.

Incidentul a avut loc la câteva zile după ce foștii lideri au depus mărturie în cadrul unei investigații legate de Jeffrey Epstein, finanțatorul decedat acuzat de abuz sexual. Bill și Hillary Clinton au fost citați de Comitetul de Supraveghere al Camerei Reprezentanților pentru a oferi informații despre modul în care Epstein a creat legături cu persoane influente pentru a-și ascunde activitățile ilegale.

Deși Bill Clinton a recunoscut că a avut contacte cu Epstein, inclusiv călătorii comune, niciunul dintre cei doi nu a fost acuzat de implicare în faptele acestuia. Fostul președinte și-a pierdut mult din popularitate după ce a fost asociat cu Jeffrey Epstein. El susține că e nevinovat, dar fanii nu sunt convinși de acest lucru.